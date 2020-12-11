《文茜世界周報》直播告別版

NCC決議對中天新聞台不予換照，中天不服聲請假處分，請求暫時准許換照、不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道，被法院駁回，將於12月11日停播。資深媒體人陳文茜特別直播告別版，與中天電視台一起守夜，並指中天新聞台消失，宛如戒嚴體制時，既陌生又如此熟悉。

陳文茜在《文茜的世界周報》節目中表示，今天晚上，到了23點59分59秒，中天新聞台將從台灣的有線電視系統消失了！消失的原因，許多人都知道，而過去，她是一個在一黨獨大、威權體制、戒嚴體制成長的人，這對她來說，既陌生又如此的熟悉。

陳文茜表示，她2000年曾經是中天電視台集團的董事長，因此她決定回到中天電視台，和所有過去15年又3個月，甚至更長時間，合作將近20年的夥伴，與他們共同守夜。

陳文茜日前曾痛批，中天換照事件是《衛星廣播電視法》制定時的「戒嚴威權遺毒」，再度被啟動，本身就是一個威權體制的觀念，這個法律應該要修掉。關台的政府，從總統到主委都不在當年為民主奮鬥的行列，如今不只享受權力，還成為言論自由的踐踏者。

(中時新聞網)