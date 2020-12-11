仿妝部落客「仿妝夭后Yui」在今年6月被診斷出肺腺癌4期，接受將近半年的治療，粉絲都以為她身體狀況已有好轉，豈料，今（11）日晚間她的臉書粉絲專頁突公布她的死訊，證實她已去當小天使。

部落客Yui當初因仿妝已逝南韓女星雪莉受到關注，她也經常在臉書粉絲專頁分享各種仿妝作品，吸引不少人支持；但6月她在臉書發文表示，自己罹患肺腺癌4期，開始接受標靶治療，許多粉絲也給予祝福及支持，希望她的身體能早日康復。

今日晚間10點左右，Yui的粉專卻公布她的死訊，她留下生前最後一篇文，提到最放不下自己的寶貝女兒，但希望大家能為她開心，和女兒能健康平安快樂成長，；她的親生弟弟也在底下證實，Yui已在下午平靜地離開，許多鐵粉看了都相當難過，一一感傷地說，「一路好走，最美麗的天使」、「天啊！突然一陣心痛」、「沒有病痛了，辛苦了」、「孩子會勇敢長大，媽媽當個無痛快樂的天使」。

仿妝夭后Yui臉書全文：

如果你們看到這篇貼文，就表示我已經離開這個世界，去當小天使了。

不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄，這是多麼棒的一件事!

謝謝大家這麼久以來的支持和陪伴，我都點滴在心頭。希望我曾經的存在有為這個世界帶來一點美好，也希望這份美好可以延續下去，畢竟最放不下的還是孩子，我只希望她能夠健康平安快樂的成長。

#這一次真的再見了

#下台一鞠躬

-

我是 Yui 的弟弟思傑，姊姊已於今天下午平靜地離世。

姊姊辛苦了大半生，現在終於可以好好休息。感謝大家一路走來的支持，有任何想對 Yui 說的話都可以留言跟她說，相信她會看見的。

(中時新聞網)