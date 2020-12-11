美國國務院於週四宣佈了一批制裁外國官方人員的名單，其中包括一名來自中國廈門市的基層民警。這位被美國國務院制裁的黃姓員警被美國國務卿蓬佩奧稱為「黃元雄警察局長」，但其實他是廈門市梧村派出所的一位員警。

美國國務卿蓬佩奧所宣佈的一份對外國政府現任和前官方人員的制裁名單中，包括了一位來自中國大陸廈門市的「黃元雄警長，廈門公安局梧村警察局」。制裁的理由是他「侵犯法輪功人士的宗教自由」。

美國國務院公告對大陸十餘名官員進行制裁，其中大部份是屬於副國級的高層官員，但有一名廈門警察也被列入，立即被網民搜出其身份是廈門一名頗有好評的基層員警。（圖／環球時報）

陸媒《環球時報》指出，法輪功因為不斷干涉美國大選，為川普總統傳播選舉舞弊陰謀論，還在新冠疫情上散佈大量謠言，已經引起美國社會不少人的反感，許多美國媒體已注意到此一現象，並刊出報導分析該組織的動機與目的。

報導說，被指控迫害法輪功的黃元雄警官雖然身份普通，但在工作上卻認真負責，有傑出表現。公開資料顯示，他曾在2015年獲得過福建省全省（首屆）「十大法治新聞人物」的表彰，主要績效是在服務社區方面非常用心。其他媒體公開報導也顯示，黃警官在服務他所在的社區居民，以及幫助他人方面都非常熱心積極，因此也屢受好評。

《環球時報》說，美國政府對黃警官的制裁行為大大提升了大陸基層民警的士氣，社群網站上有許多基層民警不僅沒有被嚇到，反而是大受鼓舞，紛紛表示要學習黃警官，期望能得到美國政府關注，讓他們對自身工作所帶來的重要性、榮譽感以及正義感大增。

有網民表示，這次美國制裁的都是副國級人物，這位黃警官現在跟副國級同等級，可以自豪一輩子了。廈門的網民更表示，「感謝美國國務院讓我知道了廈門有這麼一個優秀的警官」，「馬上制裁名單都要變成光榮榜了」，「這位阿sir肯定馬上要提拔了」。

(中時新聞網)