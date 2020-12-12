「俄羅斯衛星通訊社」11日報導，俄國國防部有意將無畏級驅逐艦「維諾葛瑞多夫海軍上將號」(Admiral Vinogradov, DDG 572)，進行現代化升級並改裝為護衛艦。完成後該艦將裝備「鑽石」極音速飛彈、「口徑」巡弋飛彈與X-35反潛飛彈，並重新加入太平洋艦隊，成為該國在遠東最強戰艦。

無畏級驅逐艦原計畫名為「大型反潛船艦計畫1155」。「維諾葛瑞多夫海軍上將號」於1988年服役，現僅有蘇聯時期設計的飛彈與火砲系統。此次升級將讓其和同級的「沙波什尼科夫元帥號」一樣，安裝「口徑」巡弋飛彈與X-35反潛飛彈。

A Russian warship intercepted the U.S. Navy guided-missile destroyer USS John S. McCain near Vladivostok https://t.co/8osGyv0zTQ #Pacific pic.twitter.com/lxfic2vAN1 — Liveuamap (@Liveuamap) November 24, 2020

此外，為提升「維諾葛瑞多夫海軍上將號」的防空能力，俄國海軍打算加裝「鎧甲-M」防空飛彈系統。「鎧甲-M」已在其他艦艇上進行測試；2020年10月19日，俄國國防部宣布首艘安裝「鎧甲-M」的小型飛彈艦(相當其他國家輕型護衛艦)「奧金佐沃號」，在波羅的海海試期間首次試射該防空飛彈系統。

儘管俄國北方造船廠正全力興建海軍訂購的10艘「戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦」(俄國稱22350型現代化護衛艦)；但目前僅有戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號與卡薩托諾夫海軍元帥號，分別於2018年與2020年加入北方艦隊並服役。

其他如戈洛夫科海軍上將號最快也要2021年才能服役，伊薩科夫蘇聯海軍元帥號要2022年，阿梅爾科海軍上將號與奇恰戈夫海軍上將號要2025年，漫長的過程讓「無畏級驅逐艦」的現代化升級，成為填補戰力的最佳途徑。

(中時新聞網)