大陸男星劉愷威和楊冪曾有一段震驚演藝圈的戀情，兩人婚後生了一個女兒，但婚變消息不斷，在2018年協議和平離婚；兩人恢單後，是否有新戀情都受到關注，但外貌最常被拿來放大檢視，近日有網友注意到劉愷威今年46歲，已不是當年那個意氣風發的帥氣小生。

劉愷威9日在微博發布一段影片，替主演的電視劇《這就是生活》宣傳，畫面中他梳著霸氣油頭，身上穿著白色襯衫和灰色西裝褲，背影看起來還是很帥氣，但轉向正面後，白襯衫遮不住他凸凸的小肚腩，身形看起來也比先前圓潤。

近日有網友注意到劉愷威今年46歲，已不是當年那個意氣風發的帥氣小生。(圖/ 摘自微博)

而鏡頭拉近，劉愷威帥氣臉蛋卻有明顯黑眼圈，抬頭紋路也更明顯，顏值慘跌和以往鮮肉樣大不同，宛如油膩大叔；網友看到都很驚訝，因為楊冪還是少女感滿滿，劉愷威卻不如以往，一對比替他感傷。

劉愷威和楊冪2012年承認戀情，隔年11月就證實已經結婚領證，2014年就生下寶貝女兒「小糯米」；但2018年12月雙方透過經紀公司發布離婚證明，兩人和平分開，小孩也由雙方共同撫養。而劉愷威事後被問到離婚的事，他也但淡定地回應，「她（楊冪）什麼都好，就是太忙了」，不禁令外界推敲，工作忙碌可能是壓倒他們婚姻的最後一根稻草。

(中時新聞網)