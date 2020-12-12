張理國／台北報導

中天新聞台午夜熄燈。旺旺集團董事長蔡衍明晚間到中天電視台，慰勉並陪同堅持到最後一刻的所有中天同仁。蔡衍明表示，中天新聞台被關台，就是真正做到了第四權；但被關台後可以「轉型重生」不用流眼淚。

蔡衍明晚間抵達中天電視台時，先到2樓的媒體區，向採訪的記者致意，隨後到1數與中天新聞台的同仁併肩而坐，讓中天新聞台的同仁十分感動，主持人詢問蔡衍明心中的感受時，蔡衍明沈重的表示，他有很多的感慨，這是一個重生，同仁大家要加油。

蔡衍明稍晚發表感言時說，從10月中旬到現在，他的感受及感動非常多，有這麼多人相挺中天，他要謝謝中天的新聞人，並以中天同仁為傲 ，蔡衍明說，今天中天新聞台被關的原因，就是真正做到了第四權 ，因為做到第四權，才導致今天會有這個結果，當然他本來不希望有這個結果， 有期望有另一個結果， 但事實到了今天就是如此。

蔡衍明也不平，10月中旬台北市議員羅智強說中天關定了，到現兩個月不到的時間，試問，如果一個窮極罪惡的犯人，被送上了軍事法庭，從 判死到執行有這麼快嗎？中天有做錯這麼多事情嗎？

蔡衍明也說，民調有一半以上不支持關中天， 但NCC的7個委員卻一致通過， 難道7個委員裡面沒有1個認為不應關掉嗎，但這也是中天同仁的一分榮耀，因為做到的第四權所以被關，中天新聞同仁以後就是網紅了，轉型重生不用流眼淚。

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(中時 )