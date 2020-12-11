中天關台 王又正最後心裡話：人生不如意十之八九 23:582020/12/11 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天關台 王又正最後心裡話：人生不如意十之八九 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天關台 王又正最後心裡話：人生不如意十之八九 訂閱影音： 中時新聞網 中天新聞前主持人王又正，晚間在接受專訪時強調，「12月11日中天死掉了、12月12日中天就復活了」中天新聞將會在另一個全新的領域繼續發光。王又正也感慨的說，「人生不如意十之八九，如果碰到不如意就陷入不如意的情緒，十分不聰明，不如從挑戰困境中，去找到自我激勵的價值與意義。」王又正以這樣的信念勉勵中天的同事們和所有支持中天的朋友，繼續往前邁進。 中天最後一夜 聲援民眾：國家還能救就要站出來 中天新聞台吹熄燈號 許淑華：壓倒言論自由最後一根稻草 (中時新聞網) #王又正 #不如意 #中天 #中天新聞 #12月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天的光不會滅 蔡衍明：不讓中天人抬不起頭 20:302020/12/11 政治 即將告別中天 簡至豪不捨讚：是很有創新精神的電視台 21:002020/12/11 娛樂 女兒貼心一句話 中天帥主播許甫聽完淚崩 20:542020/12/11 娛樂 中天新聞52台走入歷史 資深員工淚吐不捨心聲 19:442020/12/11 政治 中天新聞今被關台 王淺秋：台灣新聞史即將寫下黑暗的一頁 16:502020/12/11 政治 王又正突擊守候中天場外民眾 遭熱情粉絲包圍瘋排合照留念 23:082020/12/11 政治 告別中天52台 三大招牌談話節目戶外開講 12:052020/12/11 政治 中天新聞「被關台」 這一夜創下18萬人最高觀看紀錄 08:022020/12/11 政治 世界愈暗你越亮 中天52頻道最後一夜繼續發光 19:342020/12/11 政治 反關台護自由 民團靜坐抗議 04:102020/12/11 焦點要聞 李德維抗議強關中天 突播「奇異恩典」黑白畫面 蘇面無表情1分鐘 12:332020/12/11 政治 政治熱門新聞 2020十大立委民調出爐 第一名竟打敗藍綠 - 政治 影》52頻道不見了 中天新聞告別電視台 轉戰新媒體再出發 - 政治 輝瑞新冠疫苗已6受試者身亡 該打疫苗嗎 沈富雄給答案 - 政治 【政新鮮】韓走了人也走了 六合夜市冷清…許淑華嘆：多用點心 - 政治 拜登會不會派兵協防台灣？港媒：民調出現大變化 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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