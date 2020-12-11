中天關台 王又正最後心裡話：人生不如意十之八九

中天新聞前主持人王又正，晚間在接受專訪時強調，「12月11日中天死掉了、12月12日中天就復活了」中天新聞將會在另一個全新的領域繼續發光。王又正也感慨的說，「人生不如意十之八九，如果碰到不如意就陷入不如意的情緒，十分不聰明，不如從挑戰困境中，去找到自我激勵的價值與意義。」王又正以這樣的信念勉勵中天的同事們和所有支持中天的朋友，繼續往前邁進。

(中時新聞網)