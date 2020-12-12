美國萊豬即將進口，中央未做出統一規範。台北市長柯文哲要求超商、超市及大賣場設置「不含萊劑專區」，並強制肉品進口商自主檢驗；新北市長侯友宜則指出，如果標示不清楚，統一也沒有用啊。前民進黨立委沈富雄直指，所有官員中做得最好的是侯友宜。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得柯文哲的談話，是不經過思考、隨便應付一下，亂七八糟、沒有邏輯。尤其他說台北市要設一個專區，那更是荒唐。

沈富雄指出，他覺得所有的官員裡頭做得最好的是侯友宜，因為侯友宜說從上游就7成的人進來簽切結，我們不進口，當然還有3成的漏網之魚；然後侯友宜的下一步就是下游，最下游的一路下去，變成香腸、做成肉燥飯，他都要去檢驗。所以下游也要通通掃得一乾二淨，意思就是一定要零檢出。

沈富雄認為，如果上游控制7成、下游零檢出；現在民進黨的官員說，這是替我們解套，講這種話讓他搞不懂，他是把蔡總統的行政命令閹割，而且閹割得乾乾淨淨。國民黨執政的縣市，應該請侯友宜教大家怎麼做；如果每一個國民黨執政縣市，都學侯友宜的新北市，他覺得蘇貞昌團隊「你幫我解套」這句話應講不出口。

(中時新聞網)