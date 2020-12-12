iPhone 12系列中的iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini，比iPhone 12 & iPhone 12 Pro晚了約一個月才上市，讓不少喜愛大螢幕手機以及小手機的果粉苦等了一陣。若是好不容易入手了新機，你肯定要為手機添購一個足夠防護力的周邊，如果你也正在尋找，不如來看看以下推薦。

一、Otterbox全新Symmetry+系列可支援MagSafe充電器

Otterbox是來自美國的保護殼周邊品牌，旗下品類眾多，分有Symmetry（炫彩幾何）系列、Otter + Pop Symmetry (Otter+泡泡騷) 系列、Defender (防禦者)系列、Commuter (通勤者)系列。而隨著蘋果打造全新的MagSafe配件生態，也連帶推出支援MagSafe的Symmetry+系列，可跟官方配件一樣，相容於MagSafe充電器，成為喜愛無線充電的消費者一個全新的選擇。外加還有更強的防摔與抗菌特性，疫情下使用可說是特別安心。

Otterbox專為iPhone 12 mini推出多款保護殼。(黃慧雯攝）

Otterbox專為iPhone 12 mini推出多款保護殼，其中Symmetry+(右）系列支援MagSafe。(黃慧雯攝）

當然，為了iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini，Otterbox也推出了專屬的保護殼，其中Otter + Pop Symmetry (Otter+泡泡騷) 系列，隨著技術進步，附加上的泡泡帽可以跟保護殼更完美融合，不僅體積更輕盈，還可在通勤時、追劇時作為支架來使用，便利性十足。

二、CASETiFY訂製服務 送禮最貼心

鄰近聖誕節，如何為身邊的家人朋友預備貼心的聖誕禮，肯定傷透不少人的腦筋。CASETiFY提供了多種手機殼的訂製服務，還可選擇多樣化的字體，讓你搭配起來更隨心所欲，不僅能展現創意，也能彰顯心意。其中，CASETiFY甚至還有推出可更換濾芯的可重複用布口罩，在疫情陰霾未解之前，你也能搭配訂製手機殼一起送給家人朋友。CASETiFY還會在你選購布口罩的同時向醫療人員送出數量相等的醫療口罩，送禮還能兼做公益，簡直是不能不推。

CASETiFY的iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini訂製保護殼。(黃慧雯攝）

CASETiFY 客製化服務，且會特別進行包裝，送禮很合適。（黃慧雯攝）

三、bitplay搭配掛繩與多功能背帶 釋放雙手

你會不會經常面臨不知道該把手機放那的窘境？有時是衣服口袋太小，有時則是雙手太忙，很擔心隨手放手機，容易遺失或遺忘。如果這就是你，bitplay為iPhone 12系列推出的立扣殼（wander case），上頭的扣環不僅直向或是側邊都能作為立架，即便想要用換色背蓋，也可以輕鬆將扣環轉貼到其上，機能性超優。

bitplay 立扣殼（wander case）可適用於換色被蓋。(黃慧雯攝）

bitplay 立扣殼（wander case）可適用於換色被蓋。(黃慧雯攝）

bitplay 立扣殼（wander case）搭配多功能背帶。(黃慧雯攝）

bitplay 立扣殼（wander case）搭配多功能背帶，同時可扣上證件套，相當方便。(黃慧雯攝）

bitplay多功能背帶使用方法多元。（摘自bitplay官網)

此外，則是還可以搭配風格掛繩或是多功能背帶，將手機與風格掛繩扣上後，就能解放你的雙手。多功能背帶則是還可以同時掛取手機及多樣小物，就算是工作証件套也可以一併攜帶。此外，可加上繩條成為三點扣帶，穩定行進時的晃動。帶來其他手機所無法呈現的變化，特別適合喜愛輕便的外出走走，或是常要在展場忙碌走動，無暇顧及手機的朋友來使用。

(科技)