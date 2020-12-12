有些人會把個性和情緒全部表現出來，但也有些人從外貌完全看不出他的真實想法。運勢命理網站「十二生肖運勢探索」點名以下3個生肖，表面看似無害，其實心機很重，普通人如果想要跟他鬥心機，完全贏不了他！

▍1.生肖蛇

屬蛇的人很喜歡假裝態度輕浮，來掩飾自己的心機，看似沒在思考，其實城府比誰都還要深，絕對不要耍賤招去攻擊屬蛇的人，因為他們最擅長報復，整人根本就是他的專長。真正的屬蛇人其實很穩重，做什麼事情都是經過考慮的，但他們太會偽裝自己，其他人根本看不出他的真實想法，跟他耍心機完全鬥不過他！

▍2.生肖龍

屬龍的人看起來總是與世無爭的樣子，就算和他人有爭執也不太計較，讓人會以為他好像個性很溫和老實，等到相處久了才會發現他心機不是普通的重，他們很聰明，立下目標絕對會找到方法來達成，如果有人故意欺負他，他也不會直接發動攻擊，而是用借刀殺人的方法打擊敵人，讓人不敢再跟他鬥。

▍3.生肖狗

屬狗的人想法很跳躍，腦筋動得很快，擅長想出各種不同的鬼點子，耍心機的時候更是難以對付。他們其實把一切狀況都看在眼裡，但總是裝做不知情或表現出無所謂的態度，這麼做能讓敵人放下戒心，等到時機成熟他就會立刻發動攻擊。另外屬狗的人的事業心比較重，當他面對利益和名利的時候，更是他城府最深的時刻。

(中時新聞網)