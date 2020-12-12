深入巨蜥之巢，體驗與龍共舞的刺激；

親臨歷史建築，感受文明的美麗與震撼；

攀上高山巔峰，我們就在與天空伸手可及的距離......

踏訪24處世界遺產，閱讀地球最原始的生命記憶。

透過鼓浪嶼租界建築背後的故事，

體會大時代的動蕩下，小人物的生活縮影；

從印尼神廟華麗的浮雕壁畫中，

目睹世界周而復始的誕生與滅亡，以及諸神多變的臉相；

踏上阿曼，被乳香環繞的國度，

讓燃燒時裊裊上升的煙霧，將人類和上天重新連結到一起……

旅遊行動家馬繼康，

繼《翻轉旅程──不一樣的世界遺產》的最新力作，

用不失幽默的話語，全面性地介紹世界遺產的美麗與哀愁！

【精彩書摘】

項目名稱：普蘭巴南寺廟群(Prambanan Temple Compounds)

登錄年代：一九九一年

遺產種類：文化遺產

項目名稱：婆羅浮屠寺廟群(Borobudur Temple Compounds)

登錄年代：一九九一年

遺產種類：文化遺產

印尼雖然是萬島之國，但說到印尼的歷史，基本上就是以爪哇島為中心開展。在爪哇所登錄的四項世界遺產中，有兩座文化遺產是記錄了印尼歷史的重要階段，一座是普蘭巴南印度教寺廟群，另一座是婆羅浮屠寺廟群，都位在爪哇的日惹。

普蘭巴南寺──印度教的生死觀刻畫

要見證這些印度化王朝曾有過的輝煌，就一定要來被列為世界遺產的普蘭巴南寺，展現了爪哇印度文化藝術的巔峰。普蘭巴南大約建造於西元九世紀，可能是由室利佛逝王朝所建造。

以我們所熟悉的思維來看，多數人喜歡創造、保護，應該沒有人喜歡破壞，但印度教並不認為破壞是不好的，我們現在所處的階段只是生命循環中一個過渡，有破壞才有重生，就像人死去並不是生命的結束，而是另一種能量形式的開始，因此現今的印度教派中，濕婆神派反倒是信仰人數最多的。

諸神的多變臉相

在印度教神話裡，濕婆有八個不同的化身，與雪山神女的兒子甘尼許則是可愛的象頭神，是智慧與財富的象徵，也是極受歡迎的印度教神明。

圍繞在大院旁還有兩百多座的小廟(佩瓦拉，Pewara)。人們認為佩瓦拉象徵著國王的臣民，佩瓦拉排列成四圈，最裡面的一圈只允許婆羅門進入，其它的三圈分別供剎帝利、吠舍和首陀羅使用，嚴密的階級也透過建築布局呈現。

婆羅浮屠：通往天界的台階(圖/四塊玉文創提供)

婆羅浮屠──三千世界的涅槃樂土

「婆羅浮屠」在梵文中的意思是「丘陵上的佛塔」，大約建於西元七八〇至八三〇年間，共使用了五十萬塊黑色火山岩。

婆羅浮屠共建有九層平台，剖面來看分為塔基、塔身和塔頂三個部分，代表著通往佛教大千世界的三個修煉境界，即：欲界、色界和無色界。

而塔身的佛像供奉於壁龕中，共四百三十二尊；第六層正方形石台之上還有三層圓形石台，圓台上有七十二座被安放在多孔舍利塔內的佛像，圍繞著頂層中心的圓形大佛塔，大佛塔高三十五公尺，直徑十六公尺。

這不但是一個王朝的自我彰顯，也是佛教世界觀的體現，原來是要建印度教寺廟，但卻因宗教信仰改變為錐形壇狀的佛塔，在四方各設有入口，有台階通往塔頂，帶著朝拜者逐步上升到最高峰的神祕經驗，來到象徵佛教宇宙觀中心的須彌山。

(本文摘自《世界遺產：跟著深度旅行家馬繼康看世界：不一樣的世界遺產之旅2》/四塊玉文創)

【作者簡介】

馬繼康

以旅遊為工作主軸的行動者，身分多元，工作範圍涵蓋帶團、演講、上課、寫作、廣電節目，目的是透過旅行傳遞美好生活態度與價值。已造訪歐、亞、非三洲共計39個國家與地區，也熟知台灣特色景點。曾任台灣師範大學、世新大學講師、太魯閣國家公園義務解說員、世界遺產協會講師、文山、士林社區大學講師、國際領隊，亦曾擔任金鐘獎評審。部落格「紅色旋轉木馬」獲第二屆、第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活品味部落格】決選入圍；「台灣旅行學」課程為台北市社區大學98學年度最佳課程之一。

著有《788分之1的感動：世界遺產紀行》、《旅行•定格》、《Hohaiyan！跟著原住民瘋慶典》、《翻轉旅程――不一樣的世界遺產之旅》、《慢旅。台灣：15條深度旅遊路線，看見台灣最美的風景》等書。

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《世界遺產：跟著深度旅行家馬繼康看世界：不一樣的世界遺產之旅2》/四塊玉文創

(中時新聞網)