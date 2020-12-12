深入巨蜥之巢，體驗與龍共舞的刺激；

親臨歷史建築，感受文明的美麗與震撼；

攀上高山巔峰，我們就在與天空伸手可及的距離......

踏訪24處世界遺產，閱讀地球最原始的生命記憶。

◎用豐富的照片說故事，一起加入馬老師的紙上旅行團！

跟著旅遊行動家馬繼康，以獨到的觀點和別出心裁的解說，讓你如同親臨現場，在家就能踏遍全世界。

◎廣角側寫，這些你可能會好奇的事

現代馬拉松的全程為何是四十二點一九五公里？誰是清真寺的御用建築師？從海螺中提煉出的某種染料，居然與黃金等價？從恢宏的建築、薈萃的人文到豐饒的自然生態，都是世界遺產不可或缺的一環！

◎不只走進世界遺產，還帶你徹底融入當地生活！

人類文明演變至今，無論歷史背景或風土人情都走向不同的分歧，有些事，只有親身經歷才知道，像是：在伊斯蘭教國家，要避免稱讚以色列或猶太人；到緬甸當地，有污垢或折痕的美金可能無法兌換，這些小祕訣，本書通通報你知！

【精彩書摘】

項目名稱：蒂‧瓦希普納穆公園(Te Wahipounamu-South West New Zealand)

登錄年代：一九九O年

遺產種類：自然遺產

項目名稱：東格里羅國家公園(Tongariro National Park)

登錄年代：一九九O年

遺產種類：複合遺產

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紐西蘭的歷史並不悠久，所以紐西蘭的三處世界遺產都為自然遺產，並沒有文化遺產，這是其他國家少見的狀況，卻也可以看出素有「活的地理教室」稱號的紐西蘭特殊之處。全國分為南、北兩島，北島有火山、湖泊、瀑布、溫泉，南島有高大的南阿爾卑斯山脈，最高峰庫克山海拔三千七百六十四公尺，多冰川和湖泊。

鬼斧神工的冰雪奇景

峽灣國家公園面積一萬兩千五百平方公里，是紐西蘭最大的國家公園。氣候潮濕，有三分之二的地區都覆蓋著原始的山毛櫸和羅漢松森林，生態豐富，沿海尚有眾多峽灣，其中以米佛峽灣(Milford Sound)最為著名。冰河侵蝕河谷後，形成U型谷，當冰河溶解，海平面上升，接近海岸的峽谷被海水倒灌，便會形成峽灣，像是挪威及紐西蘭，都有著名且被列名世界遺產的峽灣國家公園。

胡克谷步道(圖/四塊玉文創提供)

靈魂回歸之地

庫克山的正式全名為Aoraki／Mt. Cook，Aoraki是毛利人的稱呼，意為「雲之巔」，被南島的原住民毛利人視為聖地，部落傳說人死亡以後，靈魂會從庫克山回到天堂去。因為這裡屬於石灰岩層，冰河在移動過程中刮下石灰岩的粉末進入河中，因此河水顏色呈現乳白色的混濁。

不論男女老少，絡繹不絕的人潮到訪胡克谷步道，只要在步道上，紐西蘭最高峰庫克山就像指南針指引方向，也彷彿像是幫你加油打氣，讓人產生錯覺以為可以更接近它。要看到庫克山也不是件容易的事，山頂常有雲霧遮掩，是否看得到，得看人品好不好。

攀上巔峰，凝望蒼穹

看完了冰，接下來看火，看來紐西蘭真是水裡來火裡去的一個國家。東格里羅高山穿越步道(Tongariro Alpine Crossing)，號稱紐西蘭第一美的步道全長十九點四公里，既又期待好天氣，可將美景一覽無遺，又擔心天氣太好，沿途可是空曠原野，沒有任何的遮蔽物，也不要被一開始好走的木棧道所騙，諾魯霍伊火山近在眼前，魔戒系列電影中的「末日火山」便是以此為原型在該地拍攝。

好不容易攀上此次步道最高點，海拔一八八六公尺的紅火山口(Red Crater)後，翡翠綠湖和藍湖就出現在眼前，從周圍岩石中釋出的礦物質使得翡翠綠湖就像是顆祖母綠鑲嵌在地上，藍湖和翡翠綠湖都是冰冷且酸度極高的湖泊，只可遠觀而不可褻玩，更無法飲用。

(本文摘自《世界遺產：跟著深度旅行家馬繼康看世界：不一樣的世界遺產之旅2》/四塊玉文創)

【作者簡介】

馬繼康

以旅遊為工作主軸的行動者，身分多元，工作範圍涵蓋帶團、演講、上課、寫作、廣電節目，目的是透過旅行傳遞美好生活態度與價值。已造訪歐、亞、非三洲共計39個國家與地區，也熟知台灣特色景點。曾任台灣師範大學、世新大學講師、太魯閣國家公園義務解說員、世界遺產協會講師、文山、士林社區大學講師、國際領隊，亦曾擔任金鐘獎評審。部落格「紅色旋轉木馬」獲第二屆、第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活品味部落格】決選入圍；「台灣旅行學」課程為台北市社區大學98學年度最佳課程之一。

著有《788分之1的感動：世界遺產紀行》、《旅行•定格》、《Hohaiyan！跟著原住民瘋慶典》、《翻轉旅程――不一樣的世界遺產之旅》、《慢旅。台灣：15條深度旅遊路線，看見台灣最美的風景》等書。

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《世界遺產：跟著深度旅行家馬繼康看世界：不一樣的世界遺產之旅2》/四塊玉文創

(中時新聞網)