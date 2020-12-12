台灣再過5年、到了114年時，就會邁入超高齡社會，平均每5人中有1人是老人，鄰近國家日本的老化程度更趨明顯，平均每3人中有1人是老人，台灣恐步入日本後塵、面臨人口邁入老化的危機……；近幾年從日本紅到國內，反映社會高齡化現況的年度關鍵字「下流老人」，意指又窮又病又孤單的老人，聽起來既沉重又悲傷的負面詞彙，在高齡化與少子化現象愈趨顯著的台灣，你是不是也開始擔心自己會面臨「老後破產」並淪為「下流老人」？

先前在小花平台針對「下流老人」，已有深度專題報導：「面對變老的台灣你不可不知：不只是『下流老人』，還可能是『過勞老人』！」，仔細剖析未來你我可能要面對的社會現實是「政府養不起你、家人養不起你，等到退休後，你也養不起你自己，直至死前的最後一刻，你都必須出賣自己的體力才能活下去……」本文將帶領讀者從正面思考：如何做到最完善的規劃，讓自己在退休後即使沒有收入、無人奉養也不虞匱乏，搖身一變為「上流老人」？

8建議從改變自己做起，讓你成為更好的自己！

在《上流老人：不為金錢所困的75個老後生活提案》一書中，該書作者保坂隆、本身是精神科專科醫師並在大學擔任臨床教授，他從專業醫學的角度切入民眾日常生活，提供讀者在金錢、心態、健康及居家生活等多元面向具體可行的實踐方法。

其中，最好的例子就是，退休後千萬不要因為寵溺孩子動輒給孫子大筆零用錢，除了避免慣壞孩子外，也是為了自己的退休金收入多一分著想。

另一方面，保坂隆提醒，對於年齡要有自覺且凡事量力而為就好，像是借給他人或是向他人借來的東西，一定要有借有還，以免隨著年齡的增長、行動愈來愈不方便，東西就這樣愈拖愈久，很容易就被遺忘了；尤其年紀大了就要「服老」，體力消退或是記性不好都是正常的，不需勉強自己去做年輕時有體力、有時間會做的事情，只是徒然增加無形的壓力而已。

說到如何當個「上流老人」、老後不為金錢所困？保坂隆認為，與其在老後只靠著少少的退休金勒緊褲腰帶過日子，甚或疾病纏身、入不敷出，淪為社會最底層……，倒不如預先做好退休理財規劃，讓自己擁有不虞匱乏的經濟保障，做足萬全準備以迎接一個人的老後。

保坂隆在書中並提醒，要做到上述這些，就得適時轉換個人思考模式並培養正確的生活習慣，以下整理由他提出建議：「從改變自己做起，成為更好的自己！」條列8個重點：

重點1、對年齡有所自覺，凡事量力而為。

重點2、「有賺頭」的好事背後總是得不償失。

重點3、別被「退休後需要好幾千萬圓」這種話迷惑。

重點4、「我才不可能上當！」愈是這麼想愈容易被騙。

重點5、為了健康活到老，應該避免熟年離婚。

重點6、人生要按照自己的意思謝幕。

重點7、凡事不隱忍，大發牢騷才是健康的秘訣。

重點8、提供教育基金來取代小孩的零用錢。

(中時新聞網)