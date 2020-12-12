台灣生育率持續探底，根據內政部統計，截至今年（109）9月底止，台灣總人口開始「負」成長，也是台灣實施戶口統計近70年以來第一次出現總人口數衰退的現象。說到台灣年輕人不敢生小孩的原因，還是歸結於經濟考量、擔心自己賺的錢不夠養孩子，一般勞工朋友平均預估，家庭「總月收入」至少要有新台幣10萬元，才有能力「生養一個孩子」。隨著新生兒人口逐年減少，每一個孩子都是父母的心頭肉，小花平台提醒已是準媽媽或是仍在備孕中的媽媽們，可以「超前部署」預先為寶貝們做好準備，移轉未來可以想見的風險並預約一個美好的未來，尤其有3險種愈早買愈有利，稍晚就可惜了！

研究數據：揭開台灣人不敢生孩子的真相

在說明是哪3險種之前，先來了解當前台灣人口面臨的困境。

根據一項人力銀行針對國內上班族生養育計畫所做的調查發現，在年滿20歲的成年受訪者中，其中有超過6成沒有小孩，而在這些未生育的受訪者中，更有將近半數人根本沒有生育計畫。

另一方面，在可以複選的情況下，進一步調查讓時下上班族不敢生孩子的5大原因包括：「擔心賺的錢不夠養孩子」、「覺得買不起房子，無法給孩子一個家」、「不滿意台灣的教育制度」、「工作太忙，擔心自己沒有時間照顧孩子」、「因為社會太亂，擔心孩子學壞或是被傷害」。

從該項調查結果不難發現，台灣「少子化」問題並非只是單純從經濟面考量，另與長期低薪、凍薪及工時長的職場環境息息相關，諸如：房價居高不下、教育環境的隱憂甚至是潛藏的治安因素等，也都成為台灣年輕人不願意生養孩子的導火線。

3險種「超前部署」 預約一個美好的未來

說到新生兒投保時機，當然是「愈早愈好」！至於要以哪些險種為優先選擇？小花平台保險顧問建議，有3險種趁早買，掌握投保「金三角」、建構完整全面醫療保障：「實支實付型醫療險」、「失能扶助險」及「重大傷病險」。

(中時新聞網)