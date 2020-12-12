值此歲末寒冬之際，看到街道商家陸續擺出聖誕佈置造景、身邊周遭的朋友開始為孩子準備一些聖誕節禮物，除了開心迎接聖誕節的來臨外，也不禁讓人驚覺2020快要過完了……；對於今年快要過完這件事，相信有不少人引頸期盼著：「今年真的不好過，終於要過完了〜」、「希望疫情能趕快結束啊！」、「期待即將到來美好的一年！」……，確實，今年發生許多令人感到遺憾、不愉快的事情，以下小編因應聖誕節將近，從後疫情時代新思維切入，帶領讀者認真想一想：如何過自己想要的生活？且前提是有保障、安全無虞的生活。

聖誕前夕談理財：從負翁→富翁「要當踩不死的螞蟻」

往年每到聖誕節，小花平台都會針對個人保險理財提出規劃建議，在「《專題報導》聖誕前夕談理財：從負翁→富翁『要當踩不死的螞蟻』」一文中，舉出包括：郭台銘、馬雲、賈伯斯等國內外富翁成功致富經驗，一探他們面對失敗或是挑戰時的應對智慧，從他們3人各自常說的經典名言，可以看出想要穩健累積資產，第一步要從保持心情愉快、轉換角度思考做起：

鴻海科技集團創辦人郭台銘：「成功的人找方法、失敗的人找理由。」

中國首富、阿里巴巴集團創辦人馬雲：「只有在逆境的時候，才是真正的領導力。」

已故蘋果公司CEO賈伯斯：「永遠保持熱情，成功將會回頭擁抱你。」

其中，小編最欣賞賈伯斯曾經說過的一句話：「當人生用磚頭K你時，千萬不要失去熱情，你要永遠保持熱情、留住這股傻勁，這樣成功將會回頭擁抱你。」賈伯斯以其愈挫愈勇、屢敗屢戰的不服輸精神，被「開除」後再「重返」讓瀕死的蘋果公司「起死回生」，並成功邁向自己事業的巔峰、成立了全球知名的皮克斯動畫工作室，陸續製作出《玩具總動員》、《超人特攻隊》、《海底總動員》等，自此從跌落神壇再度站回世界富豪之列。

(中時新聞網)