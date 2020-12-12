上班族如何把死薪水變活？教官出身的楊禮軒十多年來靠著「精算」和「存股」的功夫，每年領將近兩百萬的股利股息，相當於一般上班族年薪的四到五倍，目前他退休陪伴小孩成長，過著閒雲野鶴的生活，他是怎麼做到的？本期「理財我最大」邀請楊禮軒分享他的算利方程式。

楊禮軒最初跟多數人一樣，薪水的一部分拿去繳房貸，民國九十三年，買進第三間房子，房價已開始飆漲，他覺得投報率越來越差，繳完第三間貸款便不再買房，把剩餘的薪水拿去銀行定存。九十六年的某一天，他無意間在超商翻閱雜誌，發現股票的殖利率竟有5%~6%，比起定存高出很多，引起他的興趣，一頭栽入股票研究。

投資非景氣循環股 鎖定三大產業

對於股票，楊禮軒並不陌生，早在十多年前，他的父母便在股市裡賠了兩百萬，父母都是勞工，賠掉的都是辛苦錢，因此他格外謹慎，思索著，「有沒有哪些產業是不受景氣影響的？」他開始尋找非景氣循環股的「存股」標的。

楊禮軒投資非景氣循環股，鎖定在電信業、天然氣、有線電視三大產業，當時他的想法很簡單，「每個月強迫自己投資五萬元，以殖利率6%來算，隔年就有三千元的股息，十年後每個月可領三萬元股息，二十年後六萬元，假若未來每個月薪水六萬元，加起來不就十二萬元？」如此以自己沒花掉的薪水，當作隔年的薪資獎勵。

說起來很幸運，民國九十七年，金融海嘯來襲，加權指數崩跌到四千多點，他手上所有股票的公司獲利並未衰減，使他信心大增，當市場不斷拋售股票，他反而加碼，以三十元的價格買進大豐有線電視(6184)，如今大豐每一張已配股○．五張，每一張的成本價等於是以二十元買進，每年領股息三千元，相當於每年15%的報酬率。

股災來襲 本業不受影響持續成長

金融海嘯過後，大盤爬升很久，每個月他都依照慣例買進三大非景氣循環股，直到一○一年，楊禮軒覺得對投資的個股已非常了解，毅然決然把房子拿去銀行增貸，轉出一筆錢來加碼買進大豐有線電視及大台北瓦斯(9908)兩檔股票，賺取中間的利差。

他以十六、十七元買進大台北瓦斯，到目前為止，光是股價已翻了一倍，而且「八年來所領的股利股息，已完全Cover當初增貸的本金利息，等於是用銀行的錢幫自己賺錢」。

有投資朋友認為楊禮軒是以槓桿套利，他不以為然地解釋，現在自己的銀行負債不到資產的一成，最重要的是，他對於自己所要投資的標的非常有信心，才會這麼做。雖然如此，他還是建議「存股」新手，不應貿然跟銀行借貸買股票，「如果買一張股票都會賠錢，那麼借貸買股票，只會加速自己滅亡」。

楊禮軒指出，判斷一家公司是不是非景氣循環股，只要回看九十七年金融海嘯發生時，本業有無虧錢，或今年第一季疫情嚴重時，本業衰退或成長，若本業不受影響或持續成長，就是非景氣循環股。譬如說，天然瓦斯業在疫情最嚴重時，第一季營業利益都成長五成甚至兩倍，即是非景氣循環股很好的案例。

拆解獲利結構 看出公司成長秘辛

存股，首先要鑽研個股財報，楊禮軒認為，在查看月營收、季營收之前，先要了解一家公司的獲利結構，因為每家公司的獲利來源不同，「有些來自於本業，有些是本業＋業外，有些則是本業＋金融操作」，才能了解一家公司真正的屬性。

以聯華食品(1231)來說，大家覺得聯華是食品業，可是楊禮軒認為它是化工業，因為它最主要的獲利來自於聯華氣體和聯成化工兩家公司。此外，市場認為環泥(1104)是水泥業，楊禮軒將之歸為汽車業，因為環泥每年大概有七成的獲利來自於中國大陸轉投資的六和機械，而六和機械主要業務在於汽車零件的沖壓製造。

拆解獲利結構還可以看出一家公司的成長秘辛，例如，裕日車(2227)在十二月二日公告中國大陸轉投資事業匯回二．五八億美元，相當於新台幣七十億元，而事實上，裕日車最賺錢的並非台灣代工銷售NISSAN車系本業，而是與東風日產合資的中國大陸轉投資公司─義展及義華，負責銷售風神汽車，貢獻其獲利至少八成，而這些都不會在財報的月營收顯現出來。

楊禮軒建議「存股」新手要盡量避開有發行可轉換公司債及當沖過於頻繁的股票，因為當可轉換公司債轉換成普通股時，常會造成股價暴跌、腰斬的現象，而當沖過於頻繁則會因為短期炒作股價暫時衝高，投資者不慎買進，容易套在最高點，賺了股利，賠在價差。

成長股本益比20倍以內合理價

再來，年底有所謂的作帳行情，有些公司為了財報好看，會以折價方式塞貨給通路商，通路商可以在隔年慢慢消化。當然，今年底塞貨，財報營收一定漂亮，但若隔年賣不好，營收下摔，股價也會隨之崩落，形成一年好、一年不好的狀況，散戶若以EPS回推二十倍，EPS上漲一元，就會多花二十元去追這檔個股，隔年公司獲利不好，股價下跌，就可能認賠殺出。

為了避免上述情況發生，楊禮軒利用統計學自創一套算利方程式，分析買賣合理的價格區間，他習慣以五年為單位，按照每一天的收盤價來計算，取其平均值，如此可以去掉極端的炒作，得到相對穩定合理的股價。而EPS也是回推過去五年的平均價格，比方說，EPS平均五年的價格是一元，以本益比二十倍推算，二十元進場，殖利率5%，是相對合理的價格。

以成長股來說，本益比二十倍以內是相對合理的價格，若本益比十五倍獲利穩健，算非常便宜，可以進場，若本益比超過二十九、三十倍，獲利沒有持續成長，他就會考慮賣出該檔股票。

標準差計算下跌機率 變異係數衡量波動度

不僅如此，楊禮軒更採用鮮為人知的「標準差」及「變異係數」做為挑股和進出場的依據，他以標準差來計算股價未來下跌的機率，「如果離五年均價在一個標準差以內，未來下跌的機率是50%，則考慮進場，如果是在五年均價的兩個標準差，下跌的機率大概是97%，就不予考慮」。

而變異係數則衡量股價波動的程度，一般適合「存股」的標的，變異係數都在九以下，股價相對穩定，像是電信業變異係數都在六左右，而國巨、撼訊變異係數都過百，就不是存股的好標的。

楊禮軒表示，移動平均線是跟著市場熱情鼓舞，市場樂觀，移動平均線往上，悲觀則移動平均線往下，「算利方程式的基本精神就是不跟著市場起舞」，投資人可以安心坐享股利股息。

算利方程式的好處是可幫助投資人快速篩選股票，只要設定好條件，如本益比二十倍、殖利率5%等參數，算利系統就能把符合條件的個股彙整在同一頁面上，包含股價、月營收、營業利益率、現金股息、股東會日期、董監事持股異動、三大法人異動等資訊一覽無遺，方便投資人做研究。

目前楊禮軒持有將近七十檔股票，非景氣循環股占八成、景氣循環股占兩成，他說，自己是以非景氣循環股的固定孳息買進景氣循環股，而且是在景氣循環股遇到逆風的時候買進，譬如鋼構廠春源(2010)去年股價很差，中美貿易戰台商回流，興建廠房帶動鋼鐵需求攀升，他以十元買進，目前股價來到十三元，幾乎漲了三成；今年三月大盤重挫，他買進環泥，現在股價上漲超過五成。

老屋重建 天然氣產業有成長動能

所有的非景氣循環股中，楊禮軒最看好天然氣產業，他認為，隨著大台北地區推動老屋重建，過去使用桶裝瓦斯的老屋都會改用天然氣。其次，鍋爐空污標準今年七月上路，未來兩年內所有工業及國中小學用的重油鍋爐必須全面改用天然氣鍋爐。第三，大台北地區、新莊、板橋有多處重劃區，未來新建的房子必然採用天然氣，大台北瓦斯、欣泰、欣天然、新海等天然氣個股有強勁的成長動能，投資人可多留意。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊 1059期》)

《理財周刊 1059期》

(中時新聞網)