上任後的拜登將以內政為優先，意味著美中貿易與科技戰最緊張的時刻已過，拚經濟是二○二一年的主軸。日前拜登接受紐約時報專欄作家Thomas Friedman專訪時，提到了許多關於美國未來的願景以及展望，其中拜登提到，在未來美國解決國內的勞工教育以及經濟問題前，將不會再與其他國家簽署新的貿易協定，對台股而言，過去炒作華為915禁令的轉單效應，可以告一段落，事實上中芯國際證實轉單效應不明顯，畢竟中國正在進行去美化。

而在台積電赴美設廠後，中國科技業已經有了轉單給台廠等於沒有落實去美化的心態，十二月四日中芯國際全資子公司中芯控股、大基金二期和亦莊國投各自出資25.5億美元、12.245億美元、12.255億美元，生產十二吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列、技術測試、積體電路相關技術開發、技術服務及設計服務等。

這動作也顯示，在拜登優先處理內憂，暫緩外患的原則下，中國經濟相較於二○一八至二○一九年的GDP持續下滑，終於得以喘一口氣，並得以藉著疫情相對控制，經濟領先恢復成長，抓緊時間補科技短板，並主導國際組織，擴大國際話語權，因此二○二一年的投資不僅要關注美股科技股的動向，同時也要留意中國科技業的趨勢發展。

供給短缺 面板漲勢超乎市場預期

以前操作台股科技股大多觀察美股FAANG的動向，但日前面板股大漲，主要是滬深股市的彩虹股份從十一月二十四日起拉出七連板，漲幅達95%，激勵台股的友達與群創分別大漲26.23%、28.86%。

今年下半年螢幕設備需求旺盛，面板價格上漲趨勢明顯，加上上游IC基板等材料稀缺，導致全球LCD TV面板市場供給短缺，十一月主流電視面板尺寸(32/39.5/43/50/55/65/75)價格分別為60/91/107/144/166/221/322美元，較十月上漲2/4/4/5/5/5/5美元。

進入第四季，面板價格上漲趨勢超乎市場預期，今年上半年中國TV-LCD出貨面積市佔率達54.4%，年增率+13.4%，隨著三星、LG等韓系廠商產能逐漸退出，中國面板產業獨大的格局越加明顯，在行業集中度持續提升，增加中國面板廠商議價能力和規模效應，因此操作面板族群要觀察京東方、TCL的動向，日前滬深股市的面板族群已經漲多休息，但台股法人對於友達與群創的投資熱情不減，且觀察後續的連動性變化。

集團股強勢 年底作帳推升台股

如果十二月的台股走自己的路的話，很重要的關鍵應該跟聯電與華新麗華等集團股強勢有關，因為這兩個集團經常有年底集團作帳的傳統。聯電從八月底的21.2元連漲四個月，外資喊出58.5元目標價，再調升到60元，截至十二月八日的51.7元為止，直接漲了一倍有餘，除了已知的5G與HPC的需求刺激外，新能源汽車從「電動化」切換到「智慧化」逐漸成為共識，半導體廣泛應用於汽車各子系統，汽車半導體由此成為汽車電動化與智慧化的直接受益者。

汽車晶片龍頭宣布全線調漲

目前汽車的半導體零組件主要聚焦在功率半導體、感測器、微處理器上，值得注意的是，最近IGBT、MOSFET、PMIC等典型功率半導體及MCU紛紛因產能不足漲價，十一月二十六日，恩智浦向客戶表示，受衛生事件影響，恩智浦面臨產品嚴重緊缺和原料成本增加的雙重影響，決定全線調漲產品價格。

據瞭解，未來一年，晶圓供應將持續緊張，恩智浦產品漲價幅度或將5%起跳，部分產品需要客戶簽一年的NCNR(不許取消，不許退貨)協議。就在八吋晶圓產能吃緊的節點上，汽車晶片龍頭恩智浦宣布上調產品價格，進一步驗證了車規級半導體的供需緊張，從這個角度看聯電的還原權值的股價即將創歷史新高，推測未來有可能複製台積電2009~2020年頻創新高的走勢。

全球汽車產業未來有五大轉型趨勢，包括電動化、人工智慧、共享、連結及每年升級，在人工智慧、機器學習和深度神經網絡等領域的快速進展，使人類可能實現自主車輛的發展，即使在複雜的交通情況下，也不需要人為干預，車規級晶片有望成為半導體領域中最大的垂直市場，全球達到千億美元規模(單車新品價值一千美元以上)。

特斯拉積極與電子零組件商合作

面對電動車的成長趨勢，台灣的車用電子產值預估在二○二○年突破二千七百億台幣，未來在電動汽車成為主流的過程中，特斯拉的崛起，成為台廠切入電動車/先進駕駛輔助系統(ADAS)供應鏈的起點。

特斯拉大量採用雷達、感測器及攝影鏡頭等影像感測技術，積極導入停車輔助系統、盲點偵測系統、後方碰撞警示系統、偏離車道警示系統、行人辨識系統等先進駕駛輔助系統，大舉提高駕駛對於周圍環境的感知能力，進而強化行車安全性，加速實現自動駕駛的功能。

特斯拉崛起的過程中，由於電動車設計概念明顯與傳統汽車不同，加上導入多項先進駕駛輔助系統(ADAS)，大幅改變既有的汽車供應體系，因此特斯拉積極尋求與各大電子零組件廠商合作，對於過去難以切入各大車廠供應體系的台廠提供一個絕佳的切入機會。

不過，台股的特斯拉概念股的表現大多差強人意，走勢比較好的是台達電、貿聯-KY與同致，不過同致的業績沒跟上股價，台達電與貿聯-KY又屬於溫和型，因此特斯拉概念股始終雷聲大、雨點小。

國際資金加碼全球記憶體股

但如果是擴大到車載電子族群的話，為升、怡利電、強茂、笙泉、新唐、台半等個股也都走出一波行情，或許可關注義隆電、松翰、偉詮電、盛群、茂達等IC設計的補漲機會。

力積電預期明年晶圓代工產能持續不足，明年下半年記憶體業接棒漲價。在預期明年第一季止跌，近期國際資金加碼全球記憶體股，除了南亞科等台廠，三星、海力士和美光也強漲。

iPhone 11提供NOR Flash的兆易創新產能擴張進度比想像慢，在iPhone 12熱銷後，市場研判NOR Flash於二○二一年上半年將面臨短缺狀況，隨著消費性產品需求增溫，今年下半年NOR Flash市況轉佳，且供需持續吃緊，業界已醞釀開始調漲產品價格，華邦電在大股東的金鑫投資回補2.1萬張的訊息揭露後，上周大漲30.22%，由於利基型DRAM單位售價十一月起漲價10%，對華邦電有利，有機會突破二○○二年以來的30.3元附近的頸線壓力，完成十八年來的大底部，有利於挑戰二○○一年的45元前高壓力。

低價半導體補漲 點燃集團作帳題材

從聯電與華邦電掀起的低價半導體補漲行情，進而點燃集團作帳的題材，可留意持有聯電2.3%股權的矽統，在第三季貢獻2.25億元業外收益，讓第三季EPS終結連三季虧損，每股淨值提升到18.38元，正好大約是十二月四日的收盤價，由於聯電第四季(截至十二月四日止)已大漲66.73%，可預期矽統的淨值可望進一步調升，是聯電集團作帳的奇兵之一。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊 1059期》)

《理財周刊 1059期》

(中時新聞網)