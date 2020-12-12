在台積電、聯電兩大晶圓廠業績持續飆高的此刻，另一家台灣晶圓代工廠力積電也將在12月登上興櫃。從記憶體廠轉型至今，力積電董事長黃崇仁的兩路規畫，能讓力積電自此走得穩健？

「大家都這樣說嘛，看你要落跑、還是要跳樓，沒有人說你去還（債務）嘛！」說話不掩直率性格，力晶積成電子製造（簡稱力積電）董事長黃崇仁說起力晶科技2012年下櫃、面臨1千2百億元負債的那段日子，沒人相信力晶能夠存活下來，他卻篤信自己有一天一定能夠回歸資本市場，大聲宣告「力晶回來了」。

這一天，8年後真的來到。8年前的2012年底，力晶股價剩下0.29元下櫃，27萬名股東手上的股票淪為壁紙，如今，力積電在未上市流通價每股逼近50元，遠高於上興櫃參考價33.8元。市場熱度不斷增溫，黃崇仁成為媒體寵兒，各家媒體爭相報導他在興櫃前說明會所放送的「做晶圓代工被訂單追著跑」利多，儼然重返榮耀之姿。

對力晶股東而言，歷經2019年開放認購力積電、今年力晶減資換股，一張力晶股票變成750股的力積電，加上250股的力晶，藉由力積電登上興櫃，這些慘套的力晶股東終有機會一吐悶氣。

如今來看，力積電能一掃八年陰霾，歸功於兩件事：其一，從DRAM（動態隨機存取記憶體）分割部分工廠轉型晶圓代工，並同步強化原有的記憶體事業；其二，2008年起把力晶分割成力晶科技、力積電（前身為鉅晶電子）兩家公司，由力積電接收晶圓廠，負責製造生產，力晶如今成為持股力積電26％的控股公司。

力積電自結2020年前10個月的營收達377.94億元，EPS（每股稅後純益）1.03元，比去年亮眼。放眼未來，力積電已宣布斥資2780億元，在苗栗銅鑼投資兩座12吋晶圓廠，大力擴充產能，轉型的路愈走愈積極。

當年攻DRAM陷巨虧

轉而鎖定晶圓代工

談起轉型過程，黃崇仁直言技術實力很重要，「如果我們不強，要轉型是不可能的。」回顧一二年下櫃前，力晶仍是以DRAM為主力產品，2008年至2012年DRAM價格一路崩跌，力晶、茂德、南亞科等多家台廠莫不陷入巨大虧損。

「DRAM是一年賺、一年又不賺，這讓我耿耿於懷。」黃崇仁指出，為了分散風險，「當時我就想要從晶圓代工開始做。」 而第一個著眼的項目，就是顯示驅動晶片。

當時力晶背負千億元債務，正面臨P3廠要被法拍的威脅，廠若被拍賣，無異是斷了生機，黃崇仁於是出面說動金士頓創辦人孫大衛，請金士頓買下P3廠設備，讓力晶得以繼續代工事業。

群益投顧董事長蔡明彥解釋，「三星早期很多DRAM舊廠，都轉做高壓製程，投入生產顯示驅動晶片。」台灣的世界先進也循同樣模式，從DRAM廠成功轉型成為晶圓代工廠，顯示黃崇仁的想法並非天馬行空。甚至早自1999年，力晶就與世界先進簽訂策略結盟合作備忘錄，埋下日後轉做晶圓代工業務的種子。

但與世界先進最大的不同，就是當時的力晶並不像世界先進，有母公司台積電的大力支持，黃崇仁必須自己尋找晶圓代工客戶。強烈的求生意志能激發出潛能，黃崇仁很快想到力晶過去與日本半導體大廠瑞薩的緊密關係，由於瑞薩取得iPhone的驅動晶片訂單，委由力晶代工，讓力晶打入蘋果這個指標客戶。

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(中時新聞網)