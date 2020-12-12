隨著健康意識的抬頭，許多人會選擇低脂肪的料理，在內湖的一間庇護工場就主打這種低脂餐盒，其中最特別的是所有料理都是由心智障礙者自立完成，讓你邊享用美食邊做愛心。

顧健康兼送暖！慢飛天使烹飪愛的低脂餐盒

一大清早所有人就開始在廚房忙進忙出，負責主菜的瑋瑋患有過動症，雖然在工作時偶爾會和身旁的人嘻笑打鬧，但製作手法有條不紊，相當仔細，她的工作能力很強，一下子就學會了許多不同的料理，而負責配菜的旻旻是唐氏症寶寶，她從小就非常熱愛烹飪，在家也會和媽媽學習做菜，所以在廚房十分得心應手。

瑋瑋(化名)患有過動症，但製作手法有條不紊。(圖左、攝影/陳宏睿)

每個人的工作都依照個人能力分配。(攝影/陳宏睿)

糕菲庇護工場的主任王淑貞表示因為心智障礙者的動作較為緩慢，所以都會提前做準備，而每個人的工作都依照個人能力分配，老師也會在一旁關心進度，讓學員們都能順利上手。

庇護工場是經過政府許可的機構，提供具有就業意願的心智障礙者一個適應單位，培養基本工作能力，幫助他們順利到一般職場工作。在糕菲有18位心智障礙學員，他們各自有不同的障礙類別，但相同的，是那份對工作的熱情和樂觀的精神。

所有餐點都主打低脂健康，烤鯖魚看起來十分美味。(攝影/陳宏睿)

工作告一段落，大家開心的玩耍聊天，學員們爭相抱著主任撒嬌，感情相當好，她笑著說雖然這群孩子的發展比較遲緩，但都很善良很好相處，做事也非常認真。她也無奈地提到，在一般職場有些人會因為不了解這些特殊的孩子而去欺負他們，所以少數轉出的學員又會再度回到庇護工場來，期望大眾能對心智障礙有更進一步的認識，讓他們能夠在社會上有更多自力更生的機會。

唐寶寶(化名)旻旻抱著主任撒嬌，感情相當好。(攝影/陳宏睿)

工作告一段落，大家開心的玩耍聊天。(攝影/陳宏睿)

(攝影剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)