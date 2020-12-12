中天新聞台申請換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，12日被關台，對此，國民黨立委洪孟楷痛批，中天關台是台灣言論自由與新聞自由黑暗的一天，「民進黨！還記得創黨黨綱嗎」？

洪孟楷昨在臉書發文表示，11日是台灣言論自由與新聞自由黑暗的一天！他想請問民進黨所有朋友們，當初創黨黨綱明確強調「保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查的制度」，對比午夜就將空頻的的52頻道，何其諷刺！？人民要怎麼繼續相信這前後矛盾、言行不一的政府？

洪孟楷痛批，戕害言論自由、扼殺媒體監督，當初創黨所堅持的核心，難道在獲得權力後就可以拋諸腦後？面對排山倒海的民怨依然傲慢無視，人民絕對會記得這黑暗的一天！

洪孟楷直言，面對暴政，人民決不會善罷干休；民進黨可以關掉52頻道，但絕對關不了人民的聲音！國是論壇最後三十秒我戴上口罩，向蔡政府表達最「無聲的抗議」。

「認真做、用心拚，在捍衛言論自由及新聞自由的面前，沒有人是局外人」，最後洪孟楷高喊「新聞自由言論自由萬歲」，因為這才是我們台灣最自豪的民主價值！

(中時新聞網)