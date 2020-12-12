美方日前再度發出對我國「野戰資訊通信系統」軍售通知，也是川普總統任內第11度對台軍售。對此，國民黨副祕書長、前立委柯志恩則批，台灣買美國武器就好像女人看到一個跳樓大拍賣，管它有的沒有的，一件不留，趕快把它搜過來。

柯志恩在政論節目《少康戰情室》中分析，現在大家心態也一樣，認為搞不好拜登上來，會跟歐巴馬一樣有很多限制，所以趁川普對台灣很友善趕快買武器，有沒有需要都不重要，就像跳樓大拍賣的心態，過去台灣本來就跟美國有所謂合約往來，屬於低度介入。

但是柯志恩認為，現在美國在台協會（AIT）處長酈英傑很多時候出現在一些軍事場合，很多時候變成高度的介入，顯然美國也看出台灣這樣的一個棋子，對它帶來政治或後面的效益，若蔡政府沒看清這一點，那台灣就繼續被人當凱子。

然而，針對最新的軍售案，總統府發言人張惇涵表示，這也再次顯示美國政府以具體行動落實《台灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，並將進一步增強我國軍戰略與防衛需求，將持續以堅實的國防，與美國及理念相近國家深化安全夥伴關係，堅定成為維護印太區域的和平穩定與繁榮發展的良善力量。

(中時新聞網)