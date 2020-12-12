韓國男演員朱智勛擁有188公分高䠷好身材，模特兒出身的他2006年與尹恩惠演出《宮 野蠻王妃》一劇爆紅，人氣、聲量急速竄升；原本事業一路看好的他，卻傳出吸毒被捕的醜聞，好不容易建立起的演藝事業，一夕之間近乎全毀。

退伍之後的朱智勛憑著《與神同行》由黑翻紅，演技日漸成熟後，接演多部戲更是叫好又叫座，《屍戰朝鮮》更讓他的網路聲量衝到最高點。事業再創高峰的朱智勛近日參加節目《劉Quiz On The Block》，聊起不為人知的心路歷程。

朱智勛說，當初演《宮 野蠻王妃》時，不太會演戲，他自己更害怕去拍片現場，因為怕去了之後又被導演罵；不只是拍片狀況百出，甚至連網友都在他的個人專頁留言，問他什麼時候退出拍攝，更直言：「怎麼會有王子那麼黑」。

朱智勛與全智賢合作新戲《智異山》，讓影片十分期待 (圖 /YouTube / 智異山)

如今即將邁入40歲的朱智勛，演技備受肯定，新戲《智異山》更與全智賢攜手合作，該劇更被形容是明年最被期待的劇集。《智異山》是由神劇《鬼怪》導演李應福，攜手《信號Signal》《屍戰朝鮮》編劇金銀姬一起打造，故事講述全智賢飾演的智異山國立公園頭牌護林員，與朱智勛扮演的能看見登山遇難者魂魄的新人護林員，一起揭開異智山的秘密。

(中時新聞網)