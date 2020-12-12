中天關台 游淑慧批蔡政府 人民只會記得私菸案.關掉新聞台

國民黨台北市議員游淑慧11日晚間接受訪問時，痛批「這個政府就是集權，它認為它可以管民眾的嘴，它也可以管新聞的報導內容，那就不要有新聞自由、不要有媒體，就回到過去三台的時代好了。」對於中天新聞台遭到關台，游淑慧也趕也感到十分遺憾，她更對蔡英文總統喊話：「現在台灣人民只會記得，妳的任內妳自己的總統府內走私私煙，在妳的任內，史上台灣第一次關掉新聞台，這就是蔡英文的歷史定位。」

(中時新聞網)