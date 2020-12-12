中天關台 游淑慧批蔡政府 人民只會記得私菸案.關掉新聞台 00:152020/12/12 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天關台 游淑慧批蔡政府 人民只會記得私菸案.關掉新聞台 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天關台 游淑慧批蔡政府 人民只會記得私菸案.關掉新聞台 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨台北市議員游淑慧11日晚間接受訪問時，痛批「這個政府就是集權，它認為它可以管民眾的嘴，它也可以管新聞的報導內容，那就不要有新聞自由、不要有媒體，就回到過去三台的時代好了。」對於中天新聞台遭到關台，游淑慧也趕也感到十分遺憾，她更對蔡英文總統喊話：「現在台灣人民只會記得，妳的任內妳自己的總統府內走私私煙，在妳的任內，史上台灣第一次關掉新聞台，這就是蔡英文的歷史定位。」 (中時新聞網) #游淑慧 #只會 #記得 #關掉 #新聞台 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 2020十大立委民調出爐 第一名竟打敗藍綠 - 政治 影》52頻道不見了 中天新聞告別電視台 轉戰新媒體再出發 - 政治 輝瑞新冠疫苗已6受試者身亡 該打疫苗嗎 沈富雄給答案 - 政治 【政新鮮】韓走了人也走了 六合夜市冷清…許淑華嘆：多用點心 - 政治 拜登會不會派兵協防台灣？港媒：民調出現大變化 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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