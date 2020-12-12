美食外送業興起，不少人都已習慣性使用熊貓外送或UberEats，卻也因此引發不少糾紛。一名女網友在臉書PO照抱怨，表示自己花了150元叫鐵板燒外送，她一打開盒子氣炸了，因為裡面的份量簡直就跟吃剩的沒兩樣。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO出照片，表示肚子餓，於是利用UberEats叫外送，一打開來整個怒氣值爆表，因為盒子裡面的鐵板燒份量少的可憐，仿佛是客人吃剩的，讓她氣炸：「這東西花了我150元，三X啦」，更指出店家還是知名連鎖鐵板燒。

網友看到照片也傻眼，直說根本就像是上一位客人吃剩的廚餘。(圖／爆怨2公社)

網友看到也照片也傻眼：「這廚餘吧」、「根本就是把客人吃剩的裝進去而已」、「隔壁桌吃剩打包的」、「這店家太扯了，不想營業了嗎」、「這也少得太誇張」、「我會直接上門靠北店家」。

但也不少人覺得並非店家的錯，直指問題出在外送員：「這家我點過很多次，都很正常啊」、「這份量絕對不正常，應該是外送員偷吃」、「怎麼看都是外送員偷吃掉」、「明顯就是有人先開動了」、「看來外送比妳更餓」、「店家不會這樣做，根本砸自己招牌」、「很顯然就是被偷吃」。

(中時新聞網)