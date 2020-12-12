中天新聞台換照未過，今(12日)凌晨正式關台，告別52台轉戰網路。而午夜12點一到，52台畫面也瞬間定格「中天新聞 全新出發」，宣布中天新聞台正式在網路重生，新聞魂不倒！

中天新聞台今(12日)告別52台，員工依依不捨，美女主播張雅婷昨日在播報午間新聞時，更一時難忍情緒，淚灑主播台，她哽咽地說中天在即將屆滿10年前夕被迫收攤，心情確實受到很深影響，但與其停下腳步，不如整理好心情繼續向前邁進。

12月12號凌晨12點一到，中天52台瞬間定格。(讀者提供)

事後張雅婷也在臉書寫下不捨心情，坦言是第一次在鏡頭前眼角失守。她昔日主持《大國武器大觀》搭檔、主播許甫，也被張雅婷突如其來地落淚之舉嚇到，在臉書寫下「她是我的搭檔，從來不輕易表現出脆弱。再驚險挑戰，她都是面不改色。今天突然的哽咽，我的驚訝大吃了好幾斤」。

陳文茜主持《文茜世界周報》在中天播出長達15年，雙方合約因「不可抗力因素」自動於上週末終止。而她在中天關台最後一夜，也特地錄製直播告別版，與中天一起守夜，最後更在節目尾聲提到，「這個世界上還沒有一個民主國家，可以用換照權關掉一個電視台。在全世界的民主國家裡頭，台灣是第一，甚至走在香港前面，謝謝你的收看，今天我們的告別版，也祝福過去我所有工作夥伴們。」

(中時新聞網)