美國藥廠輝瑞新冠疫苗臨床試驗期間，一共有6名受試者死亡。美國食品暨藥物管理局（FDA）指出，在施打第1劑疫苗後，保護力達88％，施打第2劑後，疫苗效力上升至95%，因此輝瑞疫苗有效。前民進黨立委沈富雄表示，打疫苗風險還是小於不打疫苗，所以一定要打疫苗。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，輝瑞新冠疫苗受試者已有6個人死亡，有2個是打真正的疫苗、有4個是打安慰劑，所以不要以訛傳訛。這個所謂不良反應，現在已經有人評估過，把所有的不良反應，包括死亡算在內，打疫苗風險還是小於不打疫苗，他強調這些不良反應，聽聽就好，有了疫苗，還是要打、一定要打。

沈富雄指出，美國現在是迫不及待了，疫情非常的嚴重，只有打疫苗才能夠破解，美國人不聽話，不怕死，遠超過我們的想像，那就非打疫苗不可，加上美國準總統拜登上任以後，寄出100天戴口罩，就看看能不能破解。

沈富雄認為，現在新加坡允許台灣的人去，說只要採陰、不隔離，那台灣是不是也要對照，也給新加坡同樣的待遇。也要嚴肅地去考慮兩岸，這是全世界最有資格做旅遊泡泡，雙方互惠，因為大陸很乾淨，台灣也很乾淨，兩個非常乾淨的海峽兩岸，就是因為恩怨情仇，卻搞成該做的不能做。

(中時新聞網)