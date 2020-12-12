若東西意外被外送員打破損毀，大家會是什麼反應？一名網友在臉書PO文表示，自家花盆被熊貓外送員摔破，對方也相當內疚、驚慌，雖然原PO說不用賠了，未料5個月後收到匯款通知，備註更是讓他相當心暖。

原PO在臉書PO文，表示最近突然收到一筆金額1200的入帳通知，讓他一頭霧水，看了備註的「花盆賠償」，才猛然想起，7月的時候有一名熊貓外送不小心打破自己的花盆，但明明當初自己已經說免賠，對方卻還是老實賠償，讓他好驚訝，直說「老實說，我跟同事早就忘了」。

原PO表示自己早就跟對方說免賠，未料收到賠償金外，對方還附上利息，讓他相當感動。(圖／翻攝自臉書)

原來7月初，一名熊貓外送員送餐時，不慎打破店內的花盆，外送員既驚慌又內疚，折舊後賠償金估計為1000元，外送聽到數字後面有難色，詢問原PO「我可以找找類似的花盆來替代嗎」，原PO也答應了。

事後外送員果真到處尋找替代花盆，卻都找不到類似的，原PO心疼對方平日忙送餐還要抽時間找花盆，加上花盆價值也不高，便跟對方表示「不用賠了，你也是不小心的」。

過了5個月後，原PO突然收到1200元、寫有「花盆賠償」的入帳通知，且外送員還多匯200元，表示是「拖了這麼久很抱歉，200元是利息」，讓原PO驚呼：「現在怎麼還有這麼誠懇的人，都說免賠了還記了5個月，更主動加上利息」。

網友也紛紛留言：「好暖的故事」、「這外送小哥也太正直了」、「是我的話我還真的就不會賠了，要好好反省自己了」、「希望他能接到很多外送單」，也有人打趣說：「負面思考，或許外送員有過3個月後被寄存證信函的經驗」。

(中時新聞網)