中天關台最後一刻，旺旺集團董事長蔡衍明到現場和中天同仁站在一起，他並表示，中天就是因為真正做到第四權，監督政府，得罪了政府，所以才會被關台，未來轉到新媒體後，中天會繼續做好監督政府的第四權。

蔡衍明並大聲表示，如果是一個堂堂正正的政府，有什麼好怕人家監督，除非是做出對不起台灣人的事，做出對不起投給妳八百多萬人的事，不然為何要關中天？

蔡衍明並說，台北市議員羅智強在10月就爆料說中天會被關台，到現在12月，還不到二個月，就算連窮極罪惡的罪犯，從被判死刑到執行死刑，有2個月時間這麼快嗎？他反問，中天有做錯這麼嚴重的事情嗎？民調有一半以上都不支持關中天，「但是NCC七個委員，難道都沒有一個人認為不應該關掉中天嗎？」。

蔡衍明也向中天同仁說，以後中天的主播，就是網紅啦！會轉戰新媒體繼續我們的理念。他說，「真道理性、真愛台灣」，這塊招牌，就是旺旺中時媒體集團的經營理念，外界有很多人認為中天不對，但真的是這樣嗎？我們要兩岸好，難道不對嗎？

作為一個平台，尤其希望兩岸民間交流能做到「互信、互解、互諒」，NCC質疑中天有國安問題，但是什麼國安問題？其實暗地裡散布中天就是「紅媒」、就是「中資」，這樣暗中詆毀，但事實真的是如此嗎？「NCC真正的心態，其實就是我們中天真正的做到了第四權，政府怕中天」。

(中時新聞網)