中天新聞告別52頻道最後倒數直播畫面曝光，旺旺集團董事長蔡衍明、主持人陳文茜與中天電視所有員工合唱，淚眼感謝觀眾支持，最後1分鐘結束倒數10秒後，現場所有人高喊「中天加油」迎接新生。戶外的大型電視牆上同步秀出「中天新聞、全新出發」、「中天新媒體、更優更強大」畫面，儘管24：00之後，中天新聞52頻道已經遭到下架，但中天大樓仍擠滿員工，高唱「再出發」與大家相約網路見。
(中時新聞網)
中天新聞告別52頻道最後倒數直播畫面曝光，旺旺集團董事長蔡衍明、主持人陳文茜與中天電視所有員工合唱，淚眼感謝觀眾支持，最後1分鐘結束倒數10秒後，現場所有人高喊「中天加油」迎接新生。戶外的大型電視牆上同步秀出「中天新聞、全新出發」、「中天新媒體、更優更強大」畫面，儘管24：00之後，中天新聞52頻道已經遭到下架，但中天大樓仍擠滿員工，高唱「再出發」與大家相約網路見。
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