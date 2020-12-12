美國「非洲司令部」(AFRICOM)宣布，美軍戰機10日針對背後有「蓋達組織」撐腰的索馬利亞「青年黨」叛軍，發起2次空襲行動，並成功擊殺該組織的炸彈專家。這是川普宣布自東非國家索馬利亞撤出800名士兵後，首次發起空襲行動；AFRICOM也證實，撤離索馬利亞的美軍可能部署至肯亞或吉布地。

AFRICOM官員指出，此番空襲點為下朱巴河谷摩加迪休西南207英里(約333.13公里)的吉力伯(Jilib)。該處有青年黨的炸彈專家。日前聯參主席麥利才提到，雖然美軍實施空襲已多年，且協訓索馬利亞安全部隊使其有能力與叛軍作戰，但下朱巴河谷依是青年黨的天下。

AFRICOM指揮官湯生表示，考量到青年黨持續破壞索馬利亞的安全，必須採取行動來嚇阻與削弱青年黨勢力。「青年黨依舊是基地組織的危險細胞，我們會持續監視威脅，以訓練、軍事與外交參與的模式，來協助我們的夥伴」，進而持續針對青年黨網路施壓，不受撤軍的影響。

至於撤離索馬利亞的美軍將何去何從，湯生表示美軍將重新分配部署在該區域中，可能是肯亞或吉布地，但前提是能維持對敵軍空襲的能力。不過，吉布地已有中國大陸建的軍事基地，距離AFRICOM僅有數英里；此外，俄國宣布與蘇丹達成協議，將在蘇丹港建立海軍基地。若美國重新分配兵力之舉，恐讓外界懷疑是否要呼應川普「大國競爭」的目的。

AFRICOM並沒有說明此波空襲使用的機種；但官員們證實，空襲成功擊殺擁有炸彈專長的激進分子，此人在青年黨炸藥製做占一席之地；還成功爆破車載式應急爆炸裝置。

官員指出，車載式應急爆炸裝置是青年黨主要武器。自2018年以來，光在摩加迪休就使用車載式應急爆炸裝置45次，並奪去逾400人的性命。

日前國防部在聲明中證實，川普已下令撤出索馬利亞大多數部隊；這符合他一貫的論述，即1月15日前將阿富汗美軍由4500人減少至2500人，伊拉克由3000人縮減至2500人。

國防部表示，索馬利亞的大多數部隊將撤出，僅留少數人在摩加迪休提供諮詢並訓練索馬利亞部隊。五角大廈強調，雖然部隊數量有所改變，但美國政策不變。美方仍持續削弱恐威脅美國的極端主義組織，同時確保在大國競爭中的戰略優勢。

(中時新聞網)