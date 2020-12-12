不少人為了更優渥的薪水，以及挑戰自我，都會選擇出國工作。一名網友表示，自己朋友去泰國工作，起薪45K，還有超高CP值的租屋，感覺很讓人羨慕，文章PO出後卻被不少網友打槍，列出3大缺點：「會讓人崩潰」。

網友在PTT八卦版PO文詢問「在泰國工作是不是超棒的」，他說，自己以前女同學現在在泰國打拚，聊天後發現，對方起薪45000台幣，租屋處月租1萬，但有超大房間，健身房、游泳池一應俱全，好似高級大飯店，感覺生活品質相當好，讓他看了心很癢，直問「這是真的嗎？」

不少鄉民紛紛留言：「這是真的」、「泰國環境真的不錯」、「去百貨公司美食街，50元解決」、「泰國東西好吃，消費低，不錯玩，外派過去還不錯」。但更多人則列出缺點，其中最主要就是氣溫、停電與塞車：「超級熱，隨便就40度，就連12月都熱爆」、「去年去曼谷跨年就快熱死」、「三不五時就停電，雖然通常半小時就恢復」、「塞車會塞到死」、「你要先能忍受熱跟塞車」、「泰國人口味都超重鹹，觀光可以，不適合台灣人長期吃」、「清邁OK，但曼谷我不行，真的太熱」。

還有內行網友指出，泰國氣溫其實還好，屬於乾熱，不像台灣都濕熱，全身黏答答，但由於曼谷電線完全沒有地下化，所以很容易停電，路邊攤烤網也幾乎沒再換的，想要乾淨就要去大賣場或百貨公司覓食，而且曼谷1萬元就能住豪宅，在台北1萬只能租到破舊的房子。

(中時新聞網)