許含光推出第2張創作專輯《從夜晚開始從夜晚結束》，11日在高雄舉辦專場演唱會，27日則移師台北演出，更加碼宣告嘉賓是以《愛的呼喚》拿下本屆金曲獎最佳國語專輯獎的王若琳，兩人將攜手合作一段彩蛋表演，將開唱，高雄場門票完售，談及是否有壓力？他坦言「壓力其實滿大的」，今年因疫情，導致演出機會減少，如今有了千名粉絲現場演出，他無法確定自己演出狀態，「這次把自己當作新人再出發！票房就儘量賣，但不敢去想那麼多！會用平常心，最重要就是把這場演出做好。」

他近來推出新歌〈LCL〉MV，影像邀來導演 JYUN CHANG操刀拍攝，MV劇情設定許含光待在一個方寸空間玻璃屋，但推開門後，才發現這世界僅僅擁有的一個他；好奇平時喜歡宅在家，最長多久可以不出門？他笑答：「如果生活必須品都有採購好，最久可以一個禮拜不出門。」自爆在家最高紀錄是3天不洗頭，笑稱，「那真的是極限，連我自己都聞得到非常濃烈的洋蔥味道！大家不要有迷思，以為待在家頭就不會油、不會臭！一定要好好洗頭，注重自身清潔才能宅得好宅得爽。」

(中時 )