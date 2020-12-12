孫盛希推出新歌〈Give It to Me〉，由甫拿到2020金音獎「最佳嘻哈專輯」的怪才張伍填詞，打造性感至極的歌曲，煽情詞曲坦誠面對慾望渴求，孫盛希更透露MV會更精彩，有貼合歌曲意境讓人臉紅心跳的橋段，連經紀人和工作人員在MV拍攝現場都快招架不住，請歌迷粉絲做好準備，跟著孫盛希遊走性感地帶。

提及〈Give It to Me〉創作起源，孫盛希表示先與製作人米奇林發想出歌曲，再搭上張伍的歌詞，開心說到：「認識了張伍這個朋友，發現他寫詞很細膩，溝通起來也很舒服，我突發奇想的概念都能精準的寫出！」在好友獲得金音獎肯定後，孫盛希也非常為他感到開心，更讚張伍有著性感的靈魂，是「新一代詞神」、「R&B界的詩人」。

在新專輯合作多首歌詞的張伍也很感激這次製作團隊給予自由的發揮空間，更表示過程中不斷和希希「來回碰撞」，大膽發言引人遐想，隨後才補充，是指在「腦力」這方面的激盪，兩人好交情展現絕佳默契，共同創作出情而不色的作品，推薦給所有人聆聽。

(中時 )