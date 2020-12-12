Sergio AGUERO 上一場聯賽傷癒復出（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[阿斯頓維拉@狼隊][12/12(六)20:30][編號659]

狼隊上一輪聯賽慘敗給利物浦腳，主要原因是跟球隊的主力前鋒 Raul JIMENEZ 的受傷需要休息到明年1月；代補的 Daniel PODENCE 目前還沒有適應正前鋒這位置，不過在前鋒短缺的情況之下還是需要上場，將會與 PEDRO Lomba NETO 以及 Adama TRAORE，繼續合組攻擊線。

阿斯頓維拉中場 Ross BARKLEY 的傷已經康復的差不多，本場比賽也許可以上陣；再與最近狀態十分之好的英格蘭新星 Jack GREALISH 於中場線上發動攻擊。雖然在上一週聯賽輪空之後，傷兵問題未有太大改善，本賽季已進了 6 球的 Ollie WATKINS 仍會先發上陣。

狼隊上一輪聯賽嘗了一場大敗給利物浦 0:4，最近4場比賽只得1勝1平2敗，狀態只屬一般。不過狼隊本賽季主場表現不錯，本場對上近況比賽差的阿斯頓維拉，仍然佔有優勢。阿斯頓維拉原定上一輪聯賽對紐卡索聯但因對手出現新冠病毒小爆發而改期，總算可以稍為休息；不過球隊近5戰4敗，和狼隊對賽又比較差，本場作客的比賽不太看好。雙方最近2次聯賽對賽狼隊全勝。

Paul POGBA 於上一場對西漢姆聯的比賽取得本賽季的第一顆進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼城@曼聯][12/13(日)01:30][編號662]

預計本次的曼市打吡戰將會是一場精彩的比賽，因為曼聯在聯賽連勝幾場後，已經重返聯賽榜前列位置。這幾年曼城都會被看好佔優一點，而聯賽中亦有其他如利物浦及兵工廠等的Big 6 球隊需要抗衡。曼城最幾的10年迅速冒起之後，曼市德比戰就變得越來越重要。現在曼城的實力十分之強，已經贏得多個冠軍，亦有 Pep Guardiola 這樣成功的主帥帶領球隊，所以曼聯要盡快從後追上才可。

本場比賽將會看到兩隊南轅北轍的足球風格：曼城是以控球以及全場壓迫為主，而曼聯則是防守反擊。紅魔鬼不會得到太多的控球時間，但這樣正正就是有利於戰術發揮，Marcus RASHFORD 及 Mason GREENWOOD 速度快的球員將會在反擊時產生重大威脅。

Mason GREENWOOD 於上一場聯賽取得本賽季的第一顆進球，而 Paul POGBA 的進球應該能夠為他帶來信心，如果他重拾佳態的話，曼聯的實力亦會大幅提升。曼城方面本場剛剛傷癒復出的 Sergio AGUERO 將會被委以重任，不過由於他缺陣了一段長時間，比賽狀態未必十足，所以預計曼聯可於主場Old Trafford球場取得勝利。本場主推主勝。

Olivier GIROUD 對歐冠比賽取得 4 顆進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[切爾西@艾佛頓][12/13(日)04:00][編號663]

艾佛頓最近幾場的聯賽表現出現了滑鐵盧的情況。於本賽季初期還在積分榜前列位置，但經歷了幾場敗仗之後，目前已下滑之中游。

太妃糖陣中唯一目前仍然表現出色的球員必定是 Dominic CALVERT-LEWIN。他本賽季表現非常出色，作為一位得分前鋒經常都可以取得進球時，很自然的會有信心之後的每一場比賽都取得進球。Dominic CALVERT-LEWIN 的進球方式很多樣化，這一類型的球員只要有半個都可轉化成進球。

切爾西的法國前鋒 Olivier GIROUD 最近的幾個星期表現也一樣很亮眼。雖然他本賽季上陣定時間不多，但是在面對塞維亞的歐冠比賽當中就個人取得 4 顆進球，上一場聯賽對里茲聯也有1顆進球，預計本週的這場比賽將會繼續先發上陣。

縱使 Olivier GIROUD 是法國國家隊的主力球員，但時常就會被批評進球效率低。不過他是一位素質很高的前鋒。雖然曾經出現進球荒，不過在前鋒線上領導表現出色，背門護球功夫了得，爭頂頭槌取得高空優勢，更加為隊友作接駁工作。當 Olivier GIROUD 同時也取得進球時，切爾西的表現將會如虎添翼。

切爾西夏天進行了大換血，需要時間才可以融合得宜，主帥 Frank Lampard 已經成功將他們打成一片，新舊球員合作得相當不錯，令球隊老闆感到滿意。預計本場比賽切爾西應可作客獲勝。本場主推客勝。

(中時新聞網)