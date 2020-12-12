有「婚紗女王」封號的Vera Wang（王薇薇），除了以典雅又兼具摩登的婚紗設計出名，71歲的她身材更宛如少女，被形容是「不老神話」。據稱她的凍齡祕訣之一是「低溫睡眠法」，讓她睡的沉穩還能降低代謝速度。

71歲「婚紗女王」靠「低溫睡眠」駐顏。(圖/擷取自Verawanggang IG 康健雜誌提供)

媒體報導，王薇薇數十年來靠著飲食控制和運動，讓自己維持纖細身材和好膚質；不僅如此，多年來，她總在睡覺時把溫度調到接近冷凍櫃的溫度，讓自己「低溫安眠」，據稱這讓她睡得更安穩舒適，也減緩身體代謝速度，延緩衰老。

什麼是「低溫睡眠」？

創新醫療健康科技研發中心共同創辦人暨 IMHTC亞太營運處門診部「思維診所」院長江秉穎教授指出，其實睡眠醫學界談論「低溫睡眠」已經很多年，指的是人體核心體溫會有晝夜節律變化，體溫最高點約在傍晚4、5點，凌晨4、5點則降至最低。而在體溫低時，睡眠較沉穩，也比較不容易被打斷。

中國醫藥大學附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，人類核心體溫約36.5～37.2°C，大約從晚上9點，體溫就會慢慢從37度降至接近清晨時只有36度左右。雖然核心體溫只有0.5～1度的變化，卻能大大改變睡眠的品質。

黃致錕指出，目前國際共識是，環境溫度16～18度是最利於睡眠的溫度；但並非全身赤裸，還是可以穿著睡衣、蓋棉被，只要不感到熱，頭部、手腳可以感受外在溫度，並使核心體溫降低，就能達到低溫睡眠的效果。

營造溫度較低的睡眠環境，降低核心體溫，能讓睡眠比較安穩、不容易中斷。(示意圖/Pixabay)

16～18°C不會太冷嗎？

對於身處熱帶、亞熱帶的台灣人而言，聽到16～18度可能頗為訝異，直覺不會太冷嗎？黃致錕說，目前相關研究是以歐美地區為主，四季氣溫本來就偏低，因此對於20度以下的溫度，忍受力自然比較好。

台灣則還沒有這方面的研究，無法斷定到底台灣人適合什麼樣的溫度。但大部分專家認為，關鍵是只要個人覺得最舒適的溫度、睡得很好，半夜不會醒過來，就是最適合你的溫度。

所以，如果16～18度會讓你冷到發抖、甚至半夜醒過來，就不適合你。過去也有研究指出，睡覺時周邊溫度超過24度或低於12度，都不利於睡眠。

黃致錕補充說道，有專家曾提出，遠古時代人類睡在洞穴裡，可能只穿著獸皮，洞穴裡的溫度很可能低於20度，加上沒有光害，因此以前人類或許很習慣在低溫下睡眠。即便是這個年代，老一輩的人在他們小時候台灣應該也沒這麼熱，對於20度以下的溫度，或許也不像現在的人這麼難適應。

低溫睡眠真的能幫助減重？

目前比較獲得研究支持的說法是，某種程度的低溫能讓睡眠比較安穩，健康穩定的睡眠又能讓內分泌系統趨於平衡，包括胰島素、肥胖素、瘦體素及皮質醇等，所以比較不容易發胖，但較難斷定光是在低溫下睡眠，就能就能讓體重直接下降，江秉穎說。

另一說法是，人體脂肪分成白色脂肪和棕色脂肪，黃致錕解釋，白色脂肪主要負責儲存熱量，棕色脂肪則能幫助燃燒熱量、調節代謝；而在低溫下，棕色脂肪比較活躍，因此推斷低溫睡眠也能幫助減重。

但為了對抗低溫，身體需要比較多熱量，往往會攝取更多熱量，反而使白色脂肪增加，因此住在高緯度的人肥胖情形比低緯度國家的人來的明顯。黃致錕認為，比較可行的方式是，低溫深睡時不被打擾、又沒有攝取過多熱量，維持苗條身材的可能性才會升高。

低溫睡眠也能抗老化？

醫師也一致強調，造成老化的因素非常多，光靠低溫睡眠無法延緩老化。

黃致錕舉自然界的例子來看，人們觀察到，低溫環境養殖的海鮮，肉質結實，但生長也比較緩慢；熱帶地區的海產則生長速度快，肉質卻較鬆散。因此理論上，低溫狀態下，生物生長、衰老速度都較慢，主要在於組織代謝沒那麼快。

不過，以美國和日本緯度相近地區的人民平均壽命來看，雖然同是氣溫較低的國家，美國人卻不比日本人來的長壽，重要原因之一可能在於日本人飲食節制，美國人肥胖比例高。因此不能把溫度視為老化的唯一要件。

「低溫睡眠法」可以怎麼做？

江秉穎教授表示，根據他與國外合作的研究，發現有睡眠障礙的患者，透過生理時鐘跟核心體溫的監測，在適當的時機點精準地降低核心體溫，確實有機會緩解失眠及睡眠不穩定的症狀。

但嚴謹的睡眠醫學研究作法是，必須先檢查確認個人核心溫度和生理時鐘運作狀況，再透過臨床驗證調整核心溫度的方法，來幫助降低核心體溫。不建議沒有經過臨床驗證就逕自嘗試低溫睡眠，反而容易導致其他副作用。

黃致錕則建議，如果要將環境溫度降低，又擔心開冷氣耗電，可以配合使用電風扇，同樣能降低體感溫度，也可以盡量讓房間維持比較昏暗的狀態，降低吸收熱量。正常的健康人，只要設定在個人覺得舒適、不會感到太冷或太熱、能夠睡的深沉安穩的溫度即可。

但黃致錕醫師提醒，有心血管疾病或足部循環較差的人，應避免嘗試這樣的低溫，即使只有露出身體少數部位，還是可能使血管收縮，容易增加心臟病患發生急性心肌梗塞的機會；糖尿病病人則可能因為足部血液循環不佳、血管窄細，低溫之下容易出現血管壞死的現象。

「當然，想要凍齡，光靠低溫睡眠不可能辦到，還是要配合優質的睡眠品質，均衡的飲食和適度的運動，才能整體達到延緩老化的目的。」江秉穎說。

(中時新聞網)