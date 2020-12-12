難得！「雙子座流星雨」週日夜半登場 預估大批民眾湧上陽明山 仰德大道將實施交管。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

據台北市立天文館天象預報指出2020年最後一場流星雨「雙子座流星雨」在4日至20日登場，預估12月13日晚間到14日凌晨達流星雨極大期(預估每小時約150顆)，在無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。

北市政府警察局指出，預估北市陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護臺北市交通安全及順暢，特規劃交通疏導勤務，於仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗、冷水坑編排崗位加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制，請觀賞民眾務必耐心配合員警管制、指揮。

警局特別提醒欲前往觀賞流星雨之民眾，雖於戶外，仍需多加留意適當社交距離，公運處亦將適時增加陽明山地區公車班次，民眾可利用公車接駁上山，並請注意頭、末班車時間。

此外，也請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況報導，務必遵守執勤員警指揮，共同維護交通安全與順暢。

(中時 )