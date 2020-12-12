車車不能開太快

為深化民眾「速度管理」之觀念，北市交通大隊推出超萌娃娃音宣導「車車不能開太快」創意影片，用可愛的視角及童言童語描述一場超速事故導致的後果，藉以提醒用路人：「健康才是一切之本，一家人團聚比開快車更快樂」，並呼籲民眾行車速度越快，發生交通意外事故的機會越高，事故的傷害程度也越嚴重。

北市交大指出，依據交通部核定之「機車交通政策白皮書」研究指出，降低行車速度可增加駕駛人之視野範圍、反應距離及空間，減少事故發生機率及降低事故嚴重性，因此強化汽機車的速度管理將有助於行車安全的提升。

在市政府警察局及交通局等單位的持續努力防制及宣導下，臺北市109年1-11月每10萬人口A1事故死亡人數，為全國最低(2.12人)。惟經統計臺北市109年1-11月仍發生超速失控肇事312件，超速死亡1人、受傷439人，另統計109年1至11月臺北市政府警察局告發超速件數計42萬9,686件。

另依據「道路交通管理處罰條例」第40條規定：「汽車駕駛人，行車速度，超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第43條第1項第2款情形外，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰」，請各位駕駛人應遵守道路速限，做個優良用路人，共同為交通安全盡一份力。

(中時 )