要減少壓力帶來的焦慮感，調整呼吸的靜坐冥想，被視為是一大良方。但要靠冥想來大幅減緩神經的緊繃，不是每個人都能做到。拜科技之賜，現在只要10分鐘，就能放鬆神經、鎮定心神，增強人體的復原力。

英國BioSelf Technology新創科技研發的「Sensate」，是一個手掌大小的橢圓小盒子。當你感覺焦躁不安，把它放在胸口，搭配手機App和耳機，啟動之後傳出低頻音波，刺激心臟周圍的迷走神經，藉此加強副交感神經作用，安定焦慮情緒，縮短人從高壓中恢復正常的時間。「我用了幾分鐘之後，就開始打哈欠，大概10分鐘之後，我好像泡過熱水澡般輕鬆自在。」

《每日郵報（Daily Mail）》記者武德霍爾（Victoria Woodhall）在試用過之後，寫下這些評語。

根據實驗室試驗報告，在100名受試者中，高達8成6的人，迷走神經的反應數值提高，而且明顯感受到壓力獲得釋放。Sensate已經推出第二代產品，要價199英鎊，相當於新台幣7,600元。

調節壓力 迷走神經反應強弱很關鍵

迷走神經隸屬腦神經，從大腦一路經過心臟、肺臟、腸道等下腹器官。迷走神經主要支配呼吸和消化器官，當人處於高壓狀態，交感神經處於亢奮狀態，此時需要副交感神經的平衡。迷走神經可增強副交感神經的作用，調節心跳、呼吸與消化，讓人體回復平靜狀態。

要從焦慮與壓力中恢復正常，定期進行靜坐冥想，以增強迷走神經的強度，是目前公認最有效的方式，包括歐普拉、珍妮佛安妮絲頓、女神卡卡、休傑克曼等名人，都公開宣揚冥想的好處；微軟創辦人比爾蓋茲就曾形容：「冥想是心靈的運動。」

「當焦慮來襲，冥想其實緩不濟急。」BioSelf 創辦人、同時也是整合醫學醫師奇梅利克（Stefan Chmelik）靜坐冥想的資歷超過45年，「我現在都用自己研發的產品，因為比冥想的效果更顯著，好像抄捷徑一樣。」

靠冥想紓緩焦慮 需要技巧與練習

要藉由冥想有意識地控制迷走神經系統，提高其反應強度，需要透過瑜伽或其他形式的反覆練習，有時甚至得花上好幾年的時間，才能掌握到訣竅。「要有效抗壓，我們知道冥想有用、呼吸法有用、睡飽有用，但是病人要確實能善用這些技巧，才能說這些方法有效。」

奇梅利克從迷走神經療法（vagus nerve stimulation，VNS）找到解方。VNS療法是從胸口皮下植入治療器，藉由人體可適應的電波頻率刺激迷走神經，原本用在無法透過藥物治療的癲癇患者身上，後來也用來治療難治型憂鬱症，以及嚴重的偏頭痛。

2017年美國核准使用一款配戴型的非侵入性電療醫材，患者只要按壓在頸部上，啟動電源開關後，就能刺激迷走神經，達到紓緩焦慮的效果。奇梅利克說，Sensate採用類似的原理，「我們直接傳給大腦可以解讀的訊號，那就是音波震動，可直接驅動神經系統和器官。」

適應壓力的復原力愈強 身心愈健康

面對各式各樣的壓力，焦慮指數也持續挑戰著身心的底線。迷走神經反應愈快，代表我們從壓力中恢復的能力愈強；反之，意味著我們難脫焦慮與恐懼的制約。

「需要放鬆的其實是身體，而不是你的心，」腦神經學家、情商講師貝克梅爾（Magdalena Bak Maier）說，適時刺激迷走神經，可以減低心跳率、血壓、呼吸頻率，讓消化道功能恢復正常速率，這些就是抗壓力提高的表現。

「談到健康長壽的議題，比起遺傳和基因，生活方式的影響力更強大，」奇梅利克說，無論是透過冥想或科技產品，只要能幫助神經系統發揮調節壓力的功能，身體器官能免於慢性壓力的毒害。

其實刺激迷走神經的做法不少，包括4-4-4和4-7-8腹式呼吸法、唱歌和哼唱、大笑等等，都能讓迷走神經獲得立即性的刺激，暫時紓緩焦慮的情緒。

(中時新聞網)