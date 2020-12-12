男生也該坐著尿尿！泌尿科醫師程威銘近日在YouTube影片上分享，長久以來，男生多是站著尿尿，覺得這樣解放很豪爽，但其實坐著尿尿的好處很多，其中包括保養膀胱、避免尿液亂噴，以及引發女生不滿引發爭端，許多網友看了超認同。

程威銘表示，坐著尿尿最重要的好處就是「能讓括約肌好好放鬆，藉此保養膀胱。」坐著的時候，括約肌更能放鬆，相較於站著上廁所，雙腳須支撐身體的重量、肚子也要用力，其實坐著解尿，膀胱不用太出力，能藉此達到保養膀胱，讓它不提早老化。另他也建議，坐在馬桶上還可踩著小凳子，能讓括約肌更放鬆。

程威銘說，坐著尿尿也可以避免尿液亂噴的問題，有些人即便對準馬桶，難免會有分岔的問題，可能是因為包皮的關係，所以有些尿滴會散到旁邊去，久而久之就就會讓馬桶產生異味，坐著如廁就就不會有這個問題。

程威銘指出，由於男女上廁所的方式不同，若家中有女性朋友，上廁所前須先將坐墊拉起來，解放完後，基於禮貌還要記得把坐墊放下去，若是不小心忘記，屆時恐引發爭端，甚至被女生臭罵一頓，但若也跟女生一樣坐著尿，就完美解決這個問題。

影片曝光後，也引發網友討論，「坐著小解真的很放鬆，順暢多了」、「絕對贊同男性坐著如廁」、「有嘗試過，效果真的不錯」、「看情況！不趕時間的話就會坐著尿尿，感覺尿得比較乾淨」、「坐著尿真的比較輕鬆」。

(中時新聞網)