台北市議員徐巧芯。（圖／摘自徐巧芯臉書）

《中天新聞台》因換照未果，於12日凌晨零時從52頻道上消失。台北市議員徐巧芯今日（12）凌晨1時許，刊出自己6年前25歲時第一次上《中天新聞台》政論節目的照片，痛批NCC（國家通訊傳播委員會）處理方式不佳，並感謝《中天新聞台》給予自己磨練經驗與拓展人脈的機會。

徐巧芯今日在臉書發文指出，11日關台這天有好多人在看《中天新聞台》，無論是喜歡的、不喜歡的，從現在開始在電視上都看不到了。自己「很少很少很少去中天」，所以立場應該相對客觀，「完全沒有任何個人利益牽涉其中」，她認為，NCC應該要用有條件換照的方式處理此事為佳，否則就要提出更加充足、有說服力的證據才做這個決定。

談到《中天新聞台》確定遭關台，徐巧芯感嘆：「不過再怎麼說，木已成舟，現在打開52台也黑畫面了。」

不僅如此，徐巧芯更刊出6年前，自己上《中天新聞台》政論節目「台灣顧問團」的照片，表示這是她第一次連續上政論累積經驗的地方。當時25歲、時任國民黨青年團長的自己，看起來仍相當生嫩，在這個節目認識了不少名嘴、政治人物，包含前民進黨立委沈富雄也是在這裡初見的，這段歷程對她而言是很好的歷練，如今想起來心懷感恩。在中天關台的日子，她以此照片作為紀念：「中天電視，再會！」

(中時新聞網)