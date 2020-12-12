【關台倒數5分鐘】旺董蔡衍明與陳文茜合唱「有緣相聚」。

中天新聞台換照失敗，12日凌晨正式告別52台，轉戰網路發展，11日旺旺集團董事長蔡衍明、中天新聞主播和新聞部員工，在關台前都齊聚告別活動，有網友就在PTT八卦板上發文，表示現在主播幾乎都集合了，他好奇發問「誰是中天最正？」網友也選出心目中女神。

中天開播以來，培養不少優秀記者和主播，就有網友好奇在八卦板詢問，「目前為止中天新聞台幾乎主播都集合了，應該可以來個評選了吧？誰是中天最正」，他也率先表示自己心目中的女神是張雅婷，大讚她「過四十但還是保養得很好，很有韻味」。

劉盈秀、馬千惠、王乃伃(由左至右)也各有擁護者。（圖／中天提供、取自臉書IG)

不少網友也留言附和，「張雅婷真的正」、「雅婷阿斯，戀愛了」、「張雅婷 +1，從中視播早安氣象看到中天，臉還是這麼氣質」，不過也有網友推劉盈秀、王乃伃和馬千惠，「當然是劉盈秀」、「」、「馬千惠原來46了，嚇到」、「王乃伃都忘了你，新生代第一」。

而張雅婷11日在播報午間新聞時，一度淚灑主播台，事後也在臉書坦言「第一次在鏡頭前眼角失守」，昔日搭檔許甫也嚇一跳，「她是我的搭檔，從來不輕易表現出脆弱。再驚險挑戰，她都是面不改色。今天突然的哽咽，我的驚訝大吃了好幾斤」。

(中時新聞網)