把握今天好天氣！氣象局表示，今天水氣減少天氣好轉，桃園以北、東半部濕涼偶降雨，新竹以南多雲到晴，氣象專家吳德榮指出，明晚(13日)入冬最強冷空氣報到，下周一至周三(14至16日)夜晚、清晨平地最低氣溫下探13度，挑戰入冬最低溫。

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》說道，明天(13日)白天西半部晴時多雲，北海岸、北部山區、東半部偶有雨，晚上另一波東北季風挾冷空氣南下，北台灣降溫轉冷，其他地區早晚也冷，最冷時刻在下周一晚至周三清晨，早晚平地最低氣溫降至13度左右，有機會創入冬最低溫。

吳德榮說，下周四(17日)白天起冷空氣減弱、氣溫回升，大台北東側及東半部仍有雨。下周五(18日)為短暫空檔，晚間再一波東北季風南下，天氣轉冷降溫。

氣象局表示，明天至下周三(13至16日)東北季風影響，下周二及下周三晨間，中部以北、東北部地區低溫15、16度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫更低，南部、花東17、18度；降雨部分，北部、東半部及恆春半島降雨機率增高，基隆北海岸、東北部及大臺北山區持續下雨，並有局部較大雨勢。

(中時新聞網)