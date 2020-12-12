12年前因綁架性侵女童，震驚韓國社會的性侵犯趙斗淳已於12日清晨6點45分（約台灣時間5點45分）出獄，白髮蒼蒼的他已於當初警方公布的樣貌大不相同，但包圍在監獄前的民眾一眼仍認出他來，並怒嗆「x！王八蛋！出來！」，甚至揚言要私刑制裁，引起警方關切。

12年前因綁架性侵女童，震驚韓國社會的性侵犯趙斗淳已於12日出獄，即使警方特別替他安排專車護送以免遭民眾襲擊，但包圍在監獄前的民眾仍怒嗆「把他交出來」。

據朝鮮經濟先前報導，南韓法務部及警方表示，趙斗淳12日上午5時到6時將出獄，回到居住地京畿道安山市。一般刑滿出獄的囚犯會在出獄當日上午5時後釋放，但考量趙斗淳狀況特殊，為避免突發事件及防疫考量，因此特別調整出獄時間，並安排搭乘官方車輛。趙斗淳原在慶尚北道浦項市的監獄服刑，但在出獄前移至他處進行心理治療，法務部未公布趙斗淳實際出獄地點。

조두순이 뭐라고 경찰차 수십대가 따라붙어서 공권력 에스코트를 해주냐

대통령이네 아주 pic.twitter.com/0NpM476fUU — J @Into the Unknown (@Aqousic) December 11, 2020

“반성하십니까”라는 기자들은 질문에 조두순은 대답없이 보호관찰소 내부로 들어갔다.https://t.co/QEcMjOFNTT — 조선일보 (@Chosun) December 11, 2020

不過，即使官方對趙斗淳特別安排以避免意外發生，仍無法平息民眾怒火。許多人透過YouTube影片、社群網站貼文等方式，預告要「嚴懲趙斗淳」。而韓媒報導指出，即使天氣寒冷，但在首爾監獄門前仍擠滿了人潮，有如示威現場，群眾揚言「把趙斗淳交出來」，專車也遭民眾打凹砸蛋。

警方對呼籲民眾，若私自報復行為會依法處理，當地警方也組成「趙斗淳應對小組」，24小時密切監控趙斗淳的狀況，也將持續對趙斗淳進行性觀念及酒精治療等輔導計畫。

趙斗淳2008年將一名女童綁架到教會廁所性侵虐打，造成受害女童多處重傷及永久性的臟器損壞，至今都必須使用尿袋。趙斗淳因這起案件入獄之前，就曾犯下性侵及傷害致死罪等17項前科。

(中時新聞網)