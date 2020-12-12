12年前因綁架性侵女童，震驚韓國社會的性侵犯趙斗淳已於12日清晨6點45分（約台灣時間5點45分）出獄，白髮蒼蒼的他已於當初警方公布的樣貌大不相同，但包圍在監獄前的民眾一眼仍認出他來，並怒嗆「x！王八蛋！出來！」，甚至揚言要私刑制裁，引起警方關切。
據朝鮮經濟先前報導，南韓法務部及警方表示，趙斗淳12日上午5時到6時將出獄，回到居住地京畿道安山市。一般刑滿出獄的囚犯會在出獄當日上午5時後釋放，但考量趙斗淳狀況特殊，為避免突發事件及防疫考量，因此特別調整出獄時間，並安排搭乘官方車輛。趙斗淳原在慶尚北道浦項市的監獄服刑，但在出獄前移至他處進行心理治療，法務部未公布趙斗淳實際出獄地點。
不過，即使官方對趙斗淳特別安排以避免意外發生，仍無法平息民眾怒火。許多人透過YouTube影片、社群網站貼文等方式，預告要「嚴懲趙斗淳」。而韓媒報導指出，即使天氣寒冷，但在首爾監獄門前仍擠滿了人潮，有如示威現場，群眾揚言「把趙斗淳交出來」，專車也遭民眾打凹砸蛋。
警方對呼籲民眾，若私自報復行為會依法處理，當地警方也組成「趙斗淳應對小組」，24小時密切監控趙斗淳的狀況，也將持續對趙斗淳進行性觀念及酒精治療等輔導計畫。
趙斗淳2008年將一名女童綁架到教會廁所性侵虐打，造成受害女童多處重傷及永久性的臟器損壞，至今都必須使用尿袋。趙斗淳因這起案件入獄之前，就曾犯下性侵及傷害致死罪等17項前科。
(中時新聞網)
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