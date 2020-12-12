台中潭子區11日傳出一起死亡車禍，一名57歲李姓阿嬤早晨騎機車載7歲的孫女前往幼兒園時，於潭子區大富路2段不幸發生車禍。緊急送醫治療卻仍宣告不治，目前女童也仍在和死神拔河，尚未脫離險境。家屬在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，希望有目擊民眾能夠提供行車紀錄器，早日逮捕肇事嫌犯。

根據《自由時報》、《東森新聞》報導，警方調閱事發路段週遭監視器發現，事發當日上午7時15分許，李嬤載孫女到幼兒園上課，行經大富路二段的土地公廟時，與對向機車會車後撞上附近橋墩圍牆受傷嚴重；李嬤緊急送醫後不治，孫女則仍在搶救中，尚未脫離險境。家屬懷疑此為肇逃事故，於「爆廢公社二館」發文，希望意外發生時曾經過該路段的民眾，能提供行車紀錄器畫面。

大雅承辦員警表示，由於事故現場較為偏僻，僅能先調閱附近的道路監視器展開調查。目前警方已鎖定一輛在事故發生當下，曾與李嬤會車的車牌，將通知車主到案說明；而車禍詳細經過，仍需待警方進一步調查釐清。

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(中時新聞網)