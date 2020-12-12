這種婆婆真可怕！一名人妻第一胎生女兒，重男輕女的婆婆不斷催促生二胎，而她也乖乖聽話，不到一年就懷上二胎，待在家裡安胎待產。怎知懷孕九個月時，突然腹痛如刀絞，緊急送醫仍不治身亡，但不甘心的婆婆竟逼著醫生剖開屍體取子。

根據搜狐號《孕育乖寶寶》分享，大陸一名人妻麗麗，第一胎生女兒，婆婆因此不斷催促她趕緊生個胖孫子給她抱，性格軟弱的麗麗很快就妥協，不管自己頭胎是剖腹產，未滿一年就懷上第二個孩子，但懷孕九個月時，麗麗突然腹痛如絞，緊急送醫仍不幸身亡。

可怕的是，麗麗的婆婆見她失去呼吸心跳後，不甘心孩子就這樣沒了，硬逼著醫師剖開媳婦的肚子，想要將孩子取出來。無奈之下，醫師只好剖開麗麗的肚子，但那一幕卻讓大家當場看傻。

原來麗麗會出現劇烈腹痛是因為「子宮被撐破了！」由於第一胎是剖腹產，原先就需要時間讓傷口完全長好，但她很快就懷上二胎，隨著胎兒體積增加，最後竟將舊傷口撐破，孩子跑到腹腔的位置。若當初不急著要二胎，這個悲劇可能就不會發生。

醫師提醒，順產的媽媽建議要等1年後才能再懷孕；剖腹產的媽媽恢復期會比順產的媽媽來得長，起碼要等個2、3年後再懷孕比較好，千萬不要心急，身體尚未恢復前務必要注意避孕。

(中時新聞網)