《ESPN》本周公布新球季百大球星，詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)分居前兩名，有名的「頭號詹黑」FOX體育球評貝勒斯(Skip Bayless)當然有意見，他認為這兩個人不應該排前兩名！「我不意外，但我不同意。」

貝勒斯諷刺：「湖人拿了總冠軍，這個排名就是他們戰利品的一部份，我很訝異他們沒把隆多(Rajon Rondo)排到第3名。」

「你不能把全聯盟最強的兩個人排在前兩名，這不合理，因為這兩個人必然是互相扶持打出來的戰力。LeBron有世上第2強的球員在身邊幫忙，他應該自動失去獲得第1的資格。如果AD沒跟LeBron一起打，AD也不會是第2名的球員。」詹姆斯上季首度摘得聯盟助攻王(場均10.2次)，確實是多虧了AD的進攻能力。

上季MVP「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)只排到第3名，貝勒斯說：「我同意LeBron才應該是上季的MVP，他也該拿最佳回春獎，他們的票數不該差距那麼大。」貝勒斯其實也找不出誰更適合排第1，他只是不爽湖人包了前兩名。

湖人球迷舉例喬丹(Michael Jordan)、皮朋(Scottie Pippen)當年在公牛確實也是兩個最好的球員同屬一隊。貝勒斯認為兩者完全不同，他居然說：「我1998年就講過，皮朋根本排不進前50名！當喬丹不在，加上皮朋後來去火箭、拓荒者的時候還有什麼戰功嗎？我很清楚LeBron的球迷想要藉這種論調偷渡他們的想法，但是這說不通。」

(中時新聞網)