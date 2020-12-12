WTO(世界貿易組織)總幹事職位自巴西籍阿澤維多(Roberto Azevêdo)8月31日提前1年離任後，持續懸缺，下周三(16日)起為期2天總理事會本被認為要補選，但WTO已通知各會員國，遴選新任總幹事不在議程中。日本共同社研判，WTO會在明年1月20日拜登(Joe Biden)繼任美國總統後再選出總幹事。

總幹事主要負責監督與管理WTO行政事務，下轄直屬單位是秘書處，由於WTO多數政策均是會員大會決定，因此總幹事職務除了督導執行一般業務，主要扮演發言人角色。

阿澤維多離任前，6月8日WTO就已經啟動遴選繼任者程序，164個會員國包括歐盟、日本在內104國支持奈及利亞前財政部長伊薇雅拉(Ngozi Okono-Iweala)，美國、東歐支持韓國產業通商資源部長俞明希，中國大陸原本未表明態度，後傾向伊薇雅拉，但中國表態反促使美國更加堅定支持俞明希，俞明希本人也未表示退選意向，導致僵局。

美國是世界最大經濟體，儘管現任總統川普(Donald Trump)認為WTO太過全球化且幫助歐盟、中國等美國商業競爭對手而加以杯葛，但美國不點頭，恐導致各種業務窒礙難行，WTO只能寄望重視全球化、傾向多邊主義的拜登上任後態度能鬆動，讓伊薇雅拉得到更一致的支持。

業務沒有美國就無法運行案例可見WTO爭端裁決機構(DSB)。2019年2名美國籍法官卸任後，原本應有7名常設法官的DSB只剩中國籍趙宏，無法滿足最少3人的議事和審查人數，事實上已經停擺，但川普屢次行使否決權阻止新任法官任命，趙宏在今年11月也已結束任期離開。美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)曾表示，美國很樂意看到DSB永遠消失。

(中時新聞網)