Kyrie Irving posted this after being fined by the NBA for refusing to talk to the media this week pic.twitter.com/3eccQxsDwY — Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2020

才因拒絕媒體採訪被聯盟罰款2.5萬美元的籃網明星後衛厄文，看來似乎完全沒學乖，反而變本加厲了！因為厄文12日發布IG限時動態，除了引用美國著名民運人士麥爾坎X的話，更把媒體說成「Pawns(無足輕重的人)」，繼續挑釁聯盟與媒體。

厄文在IG限動引用麥爾坎X的話，「我受夠了某些人的宣傳，我要的是真相，不管告知的人是誰，我要的是公正，不管這種維護公正或侵犯了誰的權益，最重要的是，我是一個人，所以我支持任何有益於人類整體的人或是事情。」

接著厄文強調自己被聯盟罰款感受，「我祈禱我們把那些『罰款』，用在那些真正有需要，且被邊緣化的群體身上，特別是在我們的世界目前狀況下，我的存在是為了和平、愛與卓越，所以別再讓我和我的球隊分心，欣賞藝術就好，我們分道揚鑣。」

「我不跟無足輕重的人講話，我的注意力值得更多！」厄文最後如此狂嗆媒體，看來他擺明要跟媒體、聯盟繼續抗爭下去，卻沒想過那些充滿爭議性的話題，都是出自他自己的嘴裡，他不僅不肯自我檢討，反而繼續怪罪媒體，看來他真的走火入魔了。

(中時 )