因換照不成功，中天新聞台今(12日)起正式退出52頻道，現任TVBS新聞台《晚間67點新聞》的美女主播夏嘉璐昨也有感而發，分享自己過往在中天任職時的證件照，可見她當時有些嬰兒肥，但五官立體，氣質清新，被網友讚從那時候就很漂亮。

43歲夏嘉璐於2003年到2010年2月期間在中天任職，2004年和台大學長老公姚源明結婚，2009年生下大女兒，她向中天請育嬰假5個月，隔年決定請辭，後跳槽到壹電視，2011年又生下一女，她本來無意拚第3胎，2016年小女兒又報到，一家五口十分熱鬧。

夏嘉璐曬過去證件照。（圖／翻攝自夏嘉璐臉書）

夏嘉璐除了主播檯工作外，私下也是個愛運動的辣媽，還曾挑戰三鐵，過去她受訪透露運動是她的凍齡秘方，不僅運動後心情會變好，也是靠運動讓她迅速回到產前的纖瘦身材，她平均一周運動4到5次，也成為她重要的「個人時間」，替她在忙碌的生活中能有喘息、自省的珍貴時光。

今中天告別52台，夏嘉璐在臉書貼出過去在中天的證件照，感慨說：「20201211，沒想到居然還留著這張識別證，紀念了我在中天充滿回憶的七年」，其他網友回應：「最棒的時光」、「當時很年輕，現在也年輕，內涵更豐富了。」、「我永遠記得妳主持的台灣腳逛大陸，以前每集必看」、「小璐是位很念舊，有感情的人」。

(中時新聞網)