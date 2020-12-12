中天新聞台被迫離開有線電視52頻道，決定移往網路繼續發聲，國民黨前立委孫大千今天在臉書發文表示，台灣進入民主黑暗期，須要第二次民主革命，網路平台將是民主自由的最後希望，呼籲民眾改變收視習慣，從電視轉到行動裝置。

孫大千說，台灣告別的不是中天新聞，台灣告別的是可貴的新聞自由，從中天新聞關台的這一刻起，台灣將進入民主的黑暗時代。

他說，民進黨已經徹底的成為一個獨裁政權，開放萊豬進口，打壓新聞自由，接下來恐怕還會迎接日本核食，沒有什麼事是民進黨不敢做的。

孫大千強調，人民覺醒的時刻到了，台灣需要進行第二次民主革命，當綠色專制政權已經掌握了媒體資源，網路平台將是民主自由的最後希望，民眾必須學習改變收視習慣，從原本的電視轉到行動裝置，唯有透過YouTube，或者是其他的社群軟體，才能夠接收到不同的訊息和事實的真相。

他呼籲，每一位捍衛民主價值的民眾看起來似乎微不足道，然而涓滴可以匯聚為細流，終將成為滔天巨浪，一舉推倒獨裁政權。

(中時 )